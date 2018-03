Un jucator de liga a 3-a din Romania pleaca langa Messi la Barcelona! "A dat mai multe probe si le-a trecut!" Anunt SENZATIONAL

Un pusti de 19 ani de la Sirineasa a dat lovitura vietii!

Englezul Luke Tan Xian va filma alaturi de Messi, la Barcelona, pentru cel mai nou clip Adidas. Mijlocasul a fost in probe la echipa care conduce in seria a 4-a din C si i-a convins pe sefii clubului. Xian a primit un contract pe 2 ani! La doar doua zile dupa ce a semnat, Xian a mai avut parte de o veste excelenta. A fost anuntat ca a trecut castingul pe care l-a dat la Londra si ca va filma alaturi de Messi!

"Luke va pleca duminica de la Petrosani la Barcelona. Adidas plateste tot. Baiatul merge sa filmeze un spot nou, unu la unu cu Messi. A dat probe printr-o agentie de publicitate din Anglia, a trecut prin foarte multe preselectii cu mingea ca sa ajunga in acest spot publicitar. Jucatorul are calitati extraordinare pentru Romania, chiar daca nu a mai jucat la profesionisti. A terminat acum Academia, e mic de inaltime, dar foarte rapid si tehnic", a explicat agentul jucatorului, Andrei Balmos, pentru Liga2.ro.