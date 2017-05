Mutu, vizat de o plangere la sectia de politie din Pantelimon! 'Telenovela' cu o bona filipineza si un barbat care sustine ca a fost agresat de Mutu

Adi Mutu este implicat intr-un scandal care a ajuns la Sectia 9 de Politie din Bucuresti.

Mutu este vizat de o plangere depusa de un barbat la Sectia 9 de Politie. Acesta sustine ca a fost agresat de managerul lui Dinamo.

Scandalul a plecat de la bona filipineza angajata de Adi Mutu, pe care acesta o acuza ca i-ar fi furat din casa.

"In ziua ei libera, am vazut-o plecand doar cu geanta, dar avea si cateva plase ascunse in gardul viu. Cand ne-am dus la ea in camera, avea bagajele facute de plecare. Pitea plasele pe la 6 dimineata, cand dormeam noi. Soacra mea a urmarit-o si a vazut-o."

"Nu stiu ce avea in plase, pentru ca nu am apucat sa vad. Am inteles ca fura pentru iubitul ei. El ii spunea sa faca anumite lucruri.", a povestit Mutu la Kanal D.

Mutu a mers pe firul infractiunii si a ajuns la iubitul filipinezei, care sustine, in fata politistilor, ca s-a trezit cu Mutu peste el acasa.

Conform News.ro, barbatul le-a mai spus politistilor ca a primit mai multe telefoane de amenintare din partea lui Adi Mutu.