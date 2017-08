Mutu a reusit! Intalnire de gradul 0 la minister, dupa o postare de Facebook: "Maine stim daca avem stadion!"

Adrian Mutu a anuntat ca se va intalni, miercuri, cu ministrul de Interne, Carmen Dan, pentru a afla daca Stadionul Dinamo va fi reconstruit sau nu.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

"Maine stim daca avem stadion! Ii multumesc doamnei ministru Carmen Dan pentru raspunsul prompt si pentru faptul ca a reusit sa-si faca timp sa ne vedem chiar maine, la ora 12, la minister. Sper ca vor fi prezenti, asa cum au promis, si doamna Iagar (n.r. - presedintele CS Dinamo, Monica Iagar) si domnul Badea (n.r. - fostul actionar dinamovist Nicolae Badea), astfel incat atunci cand vom incheia intalnirea vom sti in sfarsit ce se va intampla cu stadionul si, implicit, cu Dinamo", a scris Mutu, pe Facebook.

Directorul general al FC Dinamo, Adrian Mutu, cerea, inr-un comunicat, o intrevedere cu ministrul de Interne, Carmen Dan, pentru a se lamuri, atat el, cat si "suporterii dinamovisti si toti iubitorii de fotbal, daca se face stadion si daca nu, de ce nu".

"in calitate de director general al lui Dinamo, dar si in calitate de iubitor al fotbalului romanesc, eu, Adrian Mutu, ii solicit o intrevedere doamnei ministru Carmen Dan, in care imi doresc sa lamurim problema stadionului din stefan cel Mare. Comedia de ieri, de la inceputul meciului contra celor de la Gaz, ma face sa ma simt ca intr-o tara din lumea a treia, cel putin fotbalistic, si imi doresc sa nu ma mai incerce astfel de sentimente. intr-o perioada in care vad ca se fac eforturi si investitii enorme pentru a se salva unele branduri fotbalistice, mi se da impresia ca brandul Dinamo este lasat sa moara. O echipa cu blazon, cu suporteri si cu istorie, precum Dinamo, nu poate supravietui fara un stadion nou, in conditiile in care celelalte arene reprezentative din Bucuresti vor fi renovate, iar cele din Ploiesti, Cluj, Craiova sau Targu Jiu s-au construit deja sau sunt in curs de finalizare. Avand in vedere ca toata investitia ar veni din partea CNI, iar arena ar deveni un bun al statului, situatia mi se pare ca este cu atat mai dramatica. Fiind demult trecut cel de-al doisprezecelea ceas, cred ca e o ultima ocazie sa fiu lamurit si eu, dar si suporterii dinamovisti si toti iubitorii de fotbal, daca se face stadion si daca nu, de ce nu. Simplu si pe intelesul tuturor", se arata in comunicatul citat.



Patronul FC Dinamo, Ionut Negoita, directorul general Adrian Mutu si alti conducatori dinamovisti au fost impiedicati de reprezentanti ai asociatiei controlate de Nicolae Badea sa intre la lojele stadionului din soseaua stefan cel Mare, la meciul de luni, cu Gaz Metan Medias, din etapa a IV-a a Ligii I.