Mos Craciun e darnic cu Andone: "Aducem doi titulari!" Il face praf pe Gnohere: "De la el e forma proasta!" 

Ioan Andone a fost cuminte si va primit intariri din partea conducerii.

Doar doi jucatori vrea Andone, care e convins ca primavara va fi mai buna in materie de rezultate pentru Dinamo. Jucatorii care vin trebuie sa fie titulari, e pretentia lui Andone.



"Doi jucatori. Este o lista si cu jucatori din strainatate, si cu jucatori din campionat. Gasim romani buni, gasim. Sincer, chiar straini din campionatul romanesc avem propuneri. I-am specificat clar ca eu am nevoie si a fost de acord cu ce i-am spus si ce i-am cerut, doi titulari. Deci nu aduc sperante. Sper sa nu ma insel, sa vina sa joace din prima, sa fie mai buni decat cei pe care ii avem noi", a spus Andone pentru Dolce Sport.

Gnohere e liber sa plece, dar in strainatate, spune Andone, care se declara dezamagit de atitudinea francezului. De la el a plecat forma proasta a lui Dinamo din aceasta toamna, spune antrenorul "cainilor".



"M-a dezamagit. In loc sa isi vada profesionist de echipa, de Dinamo, a plecat, a venit, l-am dat la echipa a doua, ce sa zic? A avut un inceput atat de bun de campionat si caderea noastra a plecat si de la el", a adaugat Andone.



"Cu Gnohere, stiti si dumneavoastra, are oferta de la Steaua, probabil, nu stiu. El e in vacanta, nu ne-a anuntat nimic. Mai are 6 luni de contract cu noi. El e jucatorul nostru, trebuie sa se prezinte pe data de 6. in caz ca exista oferta pentru el, o sa fim consultati, are cine sa se ocupe. Mie, personal, nu mi-a spus ca are oferta de la Steaua. Eu mi-as dori sa plece in afara, daca nu ramâne la noi. Dinamo inca are nevoie de el, dar depinde ce isi doreste el", a mai declarat Andone la Digi.

14 zile de vacanta vor avea dinamovistii, care se reunesc pe 5 ianuarie, iar pe 15 pleaca la Marbella, unde vor juca 4 amicale: cu chinezii de la Tianjin Teda, cu Eintracht Braunschweig, liderul din liga a doua germana, cu fosta adversara a Stelei, FC Zurich si cu Videoton.