Mititelu a gasit antrenor inaintea lui Lacatus: "Vin, vreau sa contribui la renasterea Universitatii Craiova"

Mititelu e tot mai increzator ca va castiga procesul cu FRF si LPF. Dupa ce a anuntat ca Florin Costea va fi primul transfer al Craiovei in vara, fostul patron al Universitatii a purtat discutii si cu un antrenor.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Mititelu isi face planurile pentru renasterea Universitatii Craiova. Intr-o situatie ideala pentru el, FRF va fi obligata sa reinscrie echipa in Liga a II-a, acolo unde era inainte de dezafiliere.

Mititelu i-a propus lui Nicolo Napoli postul de antrenor, iar tehnicianul italian este incantat de oferta.

"Eu sunt acasa in Italia acum. Astept sa se termine si procesul pe care il am la UEFA cu Iasi si cu Florin Prunea. Astept sa se termine si procesul pe care Universitatea Craiova il are cu fostii conducatori ai fotbalului romanesc."

"Nu va ascund ca am avut niste discutii cu Adrian Mititelu si mi-ar placea sa revin la aceasta echipa, daca justitia din Romania ii da dreptate."

"Vreau sa contribui la renasterea echipei unde m-am simtit cel mai bine in Romania. Ii respect mult pe suporterii acestui club. Daca totul o sa fie bine, atunci o sa ma vedeti in Romania la vara", a spus Napoli pentru Fanatik.

Si CSA Steaua e in cautarea unui antrenor, pentru echipa care va lua nastere in vara. Marius Lacatus a spus ca a purtat discutii cu mai multi tehnicieni, dar nu a luat deocamdata nicio decizie.