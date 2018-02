Mai multi suporteri ca la meciul cu Lazio? Cate bilete s-au dat pana acum la marele derby de duminica

National Arena a trait joi seara o victorie uriasa pentru fotbalul romanesc. Urmeaza Dinamo - Steaua, duminica, de la 20:45.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Dinamovistii promit ca vor fi 40.000 in tribune, si sunt toate sansele ca pronosticul sa le iasa.

Pana astazi la pranz se vandusera aproximativ 30.000 de bilete, iar casele raman deschise pana la ora meciului (duminica, 20:45).

Florin Raducioiu a mers astazi in Stefan cel Mare si le-a vandut bilete fanilor.

"Va spun sincer, aseara am tinut cu Steaua. Dar eu sunt dinamovist si cred in victoria lui Dinamo in derby. E un sentiment cu totul special cand ajung aici, in Stefan cel Mare", a spus Raducioiu.