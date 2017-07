MAGICIANUL Budescu a reusit o noua faza senzationala la meciul Stelei! Cum a putut sa preia mingea de langa un adversar! VIDEO

Budescu n-a mai reusit sa marcheze in ultimul amical al Stelei, dar a reusit o faza superba.

Constantin Budescu a fost cel mai in forma jucator al Stelei in cantonamentul din Olanda, reusind sa marcheze de 4 ori in cele 4 partide amicale. Fostul jucator al Astrei a oferit multe faze spectaculoase care au aratat de ce Steaua a platit 800.000 de euro pentru aducerea lui.

"Eu nu vorbesc de un singur jucator ca a fost cel mai bun, vorbesc in general de echipa si cand sunt lucruri pozitive, si cand sunt lucruri negative. Budi s-a integrat foarte bine la echipa, ati vazut ca a avut evolutii bune" a spus Nicolae Dica la finalul cantonamentului.

La infrangerea cu Oostende cu 2-0, Budescu n-a mai reusit sa aiba o evolutie la fel de buna ca in precedentele meciuri. Cu toatea astea, a reusit o faza spectaculoasa cand a preluat o mingea dintr-o pozitie foarte dificila, reusind sa-i 'sufle' balonul unui adversar.