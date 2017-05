Liga a anuntat cand se joaca FINALELE campionatului! ZIUA in care se decide TOTUL in play-off

Cine plange si cine face petrecere dupa ultimul meci al sezonului?

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Liga a anuntat cand se joaca ultima etapa din play-off. Toate cele 3 jocuri se disputa sambata, 13 mai, de la 8 seara! Dinamo va juca in Stefan cel Mare cu Astra, Steaua o primeste pe CS Universitatea Craiova pe Arena Nationala, iar Viicoturl are meci la Ovidiu cu CFR.

In acest moment, Steaua si Viitorul sunt la egalitate pe primul loc al clasamentului. Dinamo e imediat in spate, cu doua puncte in minus. Inainte de finala sezonului, cele 3 rivale au meciuri si in acest weekend. Viitorul jaoca la Pitesti cu Craiova, Steaua da peste Astra si Dinamo peste CFR Cluj.



Sambata, 13 mai

Ora 20.00 Dinamo - Astra

Ora 20.00 FCSB - CS U Craiova

Ora 20.00 FC Viitorul - CFR