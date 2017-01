Lacatus si-a facut deja lista de jucatori pentru noua echipa: "Avem chiar si jucatori de la liga a 2-a"

CSA isi face deja planuri pentru noul sezon.

Lacatus isi pregateste noul sezon si are deja o lista facuta. CSA se va infiinta in liga a 4-a, spune Lacatus, care are 2 antrenori pe lista si aproape 25 de jucatori.

"Exista in regulament un paragraf care ne permite sa evoluam din liga a 4-a. Depinde de hotararile din procese daca se va desfiinta echipa lui Becali, depinde oricum de el, daca mai vrea sa investeasca.

Ca antrenor nu am vorbit decat cu 2 persoane, pentru a prelua echipa CSA, dar avem timp sa discutam.

Avem mai multi jucatori pe lista, ne trebuie un lot de 25 de jucatori si nu e usor de facut, avem in vedere jucatori din liga a 3-a, chiar si din liga a 2-a.", a spus Lacatus la Digi.