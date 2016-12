INTERVIU EXCLUSIV | Budescu, despre discutia cu Becali si viitorul sau. Ce spune despre dieta de sarbatori :)

Constantin Budescu a vorbit intr-un interviu acordat Sport ProTV si Sport.ro despre anul care se incheie astazi, dar si despre viitorul sau. Fotbalistul spune ca nu a luat inca o decizie in privinta urmatoarei sale echipe si asteapta inca sa aiba o discutie cu sefii lui Dalian Yifang.

Budescu a mai vorbit despre fostul coleg Denis Alibec, caruia i-a urat sa joace la Steaua la fel de bine cum a facut-o la Astra.

F otbalistul a povestit ca nu s-a abtinut de la nimic de Sarbatori.

"Nu i-am promis lui Gigi Becali ca ma duc la Steaua, dar i-am zis ca-l sun indiferent de ce se va intampla. Cand m-am intors din China, am vorbit mai intai cu cei de la Dinamo. Ne-am intalnit si am discutat, mi s-au parut niste oameni foarte in regula. Am ales Astra pentru ca ii cunosteam mai bine pe cei de acolo.

Nu am vorbit cu Teixeira despre Steaua, am discutat despre alte subiecte. Nu stiu ce planuri are.

Ii doresc lui Denis (n.r Alibec) sa aiba cel putin acelasi parcurs la Steaua cum a avut si la Astra. Este un jucator foarte bun.

Nu mi-am calculat caloriile de Sarbatori, nu tin niciodata dieta sau lucruri de genul asta. Ma bucur de viata ca orice om normal.

Nu m-am gandit daca voi ramane sau voi pleca, pentru ca nu au avansat discutiile cu cei din China. Daca ei imi vor spune ca nu mai au nevoie de mine, atunci ma voi gandi ce sa aleg", a spus Constantin Budescu intr-un interviu acordat Sport ProTV si Sport.ro