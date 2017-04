Interviu ametitor cu Semeghin, spaima generatiilor ce vin! "Am avut ghinionul ca m-am nascut prea devreme!" Cum a ratat transferul la o finalista Champions League

Numele lui Semeghin a ramas in folclorul fotbalului romanesc. "Au fost foarte multe exagerari", spune fostul fundas al lui Dinamo.

Dorin Semeghin a ajuns la varsta de 38 de ani, dintre care 20 de ani i-a petrecut pe teren. Fostul fundas stanga al lui Dinamo spune ca anturajul si publicitatea negativa l-au impiedicat sa ajunga la un club renumit din strainatate si sa fie selectionat la echipa nationala, dar ca altfel ar fi stat lucrurile daca s-ar fi nascut cu cativa ani mai tarziu, data fiind scaderea in calitate a fotbalului autohton.

Semeghin spune ca se simte foarte bine pe teren si ca mai poate sa faca fata nivelului din esalonul secund, dar ca problemele financiare din Liga a 2-a l-ar putea face sa renunte la cariera de jucator in aceasta vara.

"Sunt in stare sa mai joc si la aceasta varsta inaintata. Dar ma bate gandul sa imi pun ghetele in cui, pentru ca ati vazut ce probleme sunt la echipele de Liga a 2-a. Am vorbit cu familia si a ramas sa vad in vara daca mai continui. Nu sunt hotarat 100%, pentru ca te retragi doar o data in cariera de fotbalist. Sansele sunt 50-60% ca sa pun ghetele in cui, dar poate ajung la 40 de ani. Am facut deja 20 de ani de fotbal, pentru ca am debutat in 1997. La Suceava mi s-a propus si postul de antrenor secund si postul de antrenor principal, acum vreo doi ani, dar nu am licenta si nu ma incanta ideea sa antrenez. Nu am facut cursuri de antrenor, daca tot am fost prins cu meciurile, nu am ajuns pe la Bucuresti ca sa imi depun actele pentru carnetul de antrenor”, spune fundasul Forestei Suceava.

Fotbalistul vorbeste despre cariera sa oscilanta si despre acuzele ca ducea o viata extrasportiva dezordonata in perioada cand evolua la Dinamo: „Cand eram mai tanar am mai gresit, dar asa e viata. Acum, de la o varsta, mi-a venit mintea la cap si sunt foarte constiincios. Au fost diverse acuze cu alcoolul, dar nu mai pun gura pe alcool de aproape 9 ani de zile. Se exagera foarte mult, pentru ca nu am baut niciodata mult. Am gresit, am fost prins intr-un anturaj prost."

"Faceau toti jucatorii ce faceam si eu, dar eu eram gasit tap ispasitor. Cand am castigat 2 ani la rand campionatul, nu a fost nicio problema. Cand eram pe locul 8, mi s-au spart toate in cap mie, am devenit <clientul> fanilor. Colegilor mai tineri le spun sa munceasca mai mult si sa fie profesionisti. Prin munca multa si daruire pot sa ajunga la o echipa mai buna din Liga si sa isi faca un viitor. Acum sunt cel mai in varsta din echipa, am si eu o experienta acumulata si le-am spus celor mai tineri: ambitie, disciplina si sa aiba grija cu anturajul in care se invart”.

"Am avut ghinion ca m-am nascut prea devreme"

Semeghin crede ca in fotbalul romanesc lipsit de stralucire din prezent ar fi fost apreciat mai mult: „Imi pare rau pentru ca puteam sa fac mai mult in fotbalul romanesc, puteam sa ajung si la echipa nationala, dar niste mici prostii m-au oprit sa ajung mai sus. Eu pot sa spun ca am avut ghinionul sa ma fi nascut prea devreme, pentru ca astazi eram privit altfel. Am mai facut prostii, dar fie ca era vorba de Liga a 3-a sau de Liga 1 eu am jucat intotdeauna serios, de fotbal nu mi-am batut joc niciodata. Acum e nivelul mai scazut. In 2001, cand am ajuns la Dinamo, se juca mult mai intens, mai pe forta, era alta daruire... Unii jucatori de astazi nu isi dau seama de oporturnitatea pe care o au, sa joace in Liga 1, sa fie urmariti de echipe din strainatate si sa ajunga mai usor la echipa nationala. Trebuia sa fiu putin mai serios, asa cum am fost in ultimii ani, pentru ca si acum mai jucam fara probleme in Liga 1, chiar daca am 38 de ani. Nu cred ca mai vine oferte de la Liga 1, daca eu ma gandesc sa agat ghetele in cui... Sunt destui baieti tineri si buni la Liga a 2-a, cred ca ar trebui urmariti mai bine de cluburile din prima divizie. Sunt deplasari lungi si terenuri mai grele, dar sunt meciuri bune, iar unii fotbalisti ar merita o sansa la cluburi mai mari. Noul Semeghin, ca fizic si ca joc, cred ca e Bucurica. Imi place de el ca fundas stanga, e stilul meu, urca, centreaza... Nu stiu de ce joaca mai putin la Craiova, dar e jucator bun”.

A ratat un transfer la Leverkusen, la un an dupa ce nemtii au jucat finala Champions League



Desi a jucat pentru Hapoel Petah Tikva, in campionatul Israelului, Dorin marturiseste ca marele sau regret este ca nu a evoluat mai mult in strainatate. „Cand eram la Dinamo, prin 2003, am avut o oferta foarte buna din Germania, de la Bayer Leverkusen. Ei mi-au trimis oferta scrisa si nu mi-au dat drumul cei de la Dinamo, nu stiu cat au cerut pe mine si cine s-a opus din cadrul clubului ca eu sa plec. Am vazut eu contractul, m-a chemat Borcea la birou si mi l-a aratat. Au cerut o suma mai mare si a cazut transferul. Nu am fost lasat sa plec, ca poate aveam acum realizari mai mari. In schimb, sunt foarte mandru ca am fost remarcat de Alex Ferguson la <dubla> cu Manchester United, din preliminariile Ligii Campionilor. Ma bucuram si mai mult sa ne dea arbitrul penalty, pentru ca am fost faultat in careu de portarul lor si nu s-a dat nimic”, a precizat fotbalistul.

Nu crede ca Dinamo ia titlul, dar il vede pe Contra la nationala



Semeghin a vorbit si despre sansele fostei sale echipe de a castiga titlul: „Dinamo mi se pare o echipa foarte buna in momentul acesta, are cativa jucatori de viitor si imi place mult de Contra. E dracos si mobilizeaza bine jucatorii, a adus o mentalitate de Spania. E <caine> adevarat, e serios si ar fi foarte bine sa continue la Dinamo. Imi place mult si mi-as dori, in viitor, sa ajunga la nationala, pentru ca ar face fata acolo. Mi-as dori enorm sa castige titlul, dar nu cred ca au forta sa o faca. Pentru primul loc se bat Steaua si Viitorul”.