Dinamo, cu ZIDUL alb-rosu in spate, dar de fapt in DEPLASARE la derby! Detaliul care poate face diferenta in derby

Dinamo va avea o peluza plina alaturi de ea. Fanii promit show total pe National Arena in aceasta seara.

Vor fi peste 30 000 de oameni pe stadion, estimeaza organizatorii. Si Steaua mizeaza pe aproape 3000 de oameni in peluza ei. Nu doar asta o face sa se simta ca acasa.

Dinamo n-a mai jucat pe National Arena de pe 27 iulie 2017, de la meciul cu Athletic Bilbao din preliminariile Europa League. Negoita a luat apoi decizia ca partidele sa se joace in Stefan cel Mare din cauza costurilor mari de inchiriere pentru National Arena. Dinamo nu-si scotea banii investiti din bilete, asa ca a hotarat sa se intoarca acasa. Stelistii au folosit stadionul atat in meciurile europene, cat si in campionat. Singura infrangere: in august, contra lui Sporting Lisabona!

Stelistii au strans 12 meciuri de campionat pe cel mai mare stadion al tarii. Au 8 victorii si 4 egaluri si un golaveraj zdrobitor: 28-6!