In cautarea gloriei pierdute. CFR Cluj e gata sa-si incordeze muschii in noul sezon, dupa ce a scapat de insolventa. Bugetul pentru titlu: 8 milioane euro

Scapati de povara insolventei, fostii campioni de la CFR Cluj vor sa revina in lupta pentru trofee. CFR, care a reusit sa prinda Play Off-ul in acest sezon, are planuri mari pentru stagiunea 2017/18.

CFR Cluj va fi in continuare manageriata de Iuliu Muresan, insa acesta va avea alti colaboratori in Gruia. ProSport scrie ca in conducere au fost cooptati fostii fotbalisti Bogdan Mara si Marius Bilasco, dar si Razvan Zamfir, care a lucrat in ultimele sezoane la Bari. De asemenea, alte doua persoane sunt asteptate, Muresan spunand misterios ca este vorba despre "un fost arbitru si o persoana pe marketing".

Muresan a dezvaluit ca bugetul formatiei ardelene pentru sezonul viitor va fi de circa 8 milioane de euro, adica al doilea din Liga I.

"Vasile Miriuta va ramane la CFR. Nu s-a pus problema sa plece. Ne-ar placea prima pozitie, dar obiectivul este acela de a ne califica in Play Off si sa ne batem pentru un loc pe podium. Bugetul echipei il estimez la 7-8 milioane euro. Poate sa si creasca. Vor sa investeasca pentru performanta", a mai spus Muresan.

Pana in acest moment, CFR a confirmat patru transferuri: Sasa Balic, Alexandru Vlad, Marius Coman si Urko Vera.

La capitolul plecari au fost trecuti Cristi Bud, Tomislav Gomelt, Juan Carlos, Ionut Larie si Cristi Bud.