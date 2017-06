Mijlocasul dorit de Steaua in aceasta vara a anuntat dupa meciul de aseara: "A fost ultimul joc la Iasi, voi schimba echipa"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Mijlocasul maghiar Lukacs Bole (27 de ani) a fost integralist in partida dintre CSMS Iasi si FC Voluntari, incheiata la egalitate, scor 1-1. In urma acestui joc, echipa sa si-a asigurat matematic primul loc al Play Out-ului. La final, Bole a anuntat ca a fost ultimul sau joc in fata fanilor ieseni!

Lukacs Bole a spus ca are mai multe oferte si ca va pleca de la Iasi. In urma cu o saptamana, acesta recunostea ca impresarul sau discuta cu Steaua.

"Voi merge la alta echipa. Acesta a fost ultimul meu meci la Iasi, multumesc tuturor celor de aici. Sper ca anul viitor CSMS sa fie in lupta pentru Play Off.

Inca nu m-am decis unde voi juca. Merg acasa, am cateva zile de vacanta si dupa voi vorbi cu familia si impresarul si incerc sa aleg cea mai buna oferta. Am niste oferte din Liga I, dar si din afara Romaniei", a spus Bole.

Bole evolueaza de 3 sezoane la Iasi. Actuala stagiune a fost cea mai buna pentru el, mijlocasul marcand 9 goluri in 32 de partide disputate in Liga I.

In sezonul 2014/15, Bole a jucat 19 meciuri in Liga I si a bifat 3 goluri, iar in stagiunea 2015/16 a jucat 32 de partide si a marcat de doua ori.