"Imi pare rau pentru Gigi ca nu l-a luat pe Budescu!" Ironia lui Sumudica la adresa lui Reghecampf

Sumudica a vorbit despre deicizia lui Budescu de a ramane la Astra.

Sumudica a povestit la Sport.ro cum a trait vestea ca Budescu ramane. Starul Astrei nu a semnat inca un contract, insa antrenorul nu mai are emotii acum:

"Eram in receptie, i-am luat in brate pe Dani Coman si pe Budescu si ma felicitam cu toata lumea. A fost un razboi al meu si al lui Dani, ni l-am dorit pe Budescu, e un jucator emblematic pentru noi. Cu eforturile lui Nicolae si Buduru, mi-a dat fiori. Am simtit fluturasii in burta ca si cand am luat campionatul. Era o pierdere foarte mare, sa ii pierdem pe Budescu si Alibec"

"Din cate stiu eu, acum o ora contractul era la avocat, s-au pus de acord. Erau doua lucruri de modificat, dar nesemnificative. Cu siguranta, Budescu este jucatorul Astrei"

"Nu am mai vorbit cu Gigi Becali, il respect, baga bani. Imi pare rau pentru el ca nu a reusit sa-l ia pe Budescu. Era un jucator extraordinar si il ajuta foarte mult pe Alibec"

Sapunaru s-ar putea desparti in schimb de Astra:

"Eu nu vreau sa plece Sapunaru. Turcii pot sa insiste cat vor, o fac de o luna. Ei trebuie intai sa-si vada de treaba lor. Sapunaru e sub contract si nu se pune problema sa plece. Daca clubul va ajunge la un numitor comun in privinta unei sume, nu ma pot opune. Nu stiu ce diferenta ar fi intre ce castiga el la Astra si cat ar lua in Turcia"

"Daca Budescu semneaza si Sapunaru ramane, toata lumea este capacitata la ceea ce inseamna dubla cu Genk si ceea ce inseamna calificarea in playoff. Daca mergem in playoff, terminam pe podium. Mai grele sunt cele 5 meciuri care vin. Daca mergem in playoff, nu putem rata podiumul"

"Daca vor ramane Budescu si Sapunaru, avem sanse de peste 40% sa trecem de Genk"

Sumudica i-a raspuns lui Duckadam, dupa ce acesta a afirmat ca "Budescu a ramas la Astra pentru ca e comod":

"Eu cred ca acum e presiune mai mare la Astra, campioana, decat la Steaua. Ei mai au un singur obiectiv, campionatul. Astra e in primavara europeana, in Cupa Romaniei, in lupta pentru podium. Ce presiune e la Steaua, ca au 200 de spectatori"

"Sa ii transmiteti lui Duckadam ca el e mult mai comod, prin tot ce face, decat Budescu"

"Ti se pare ca Astra e nepregatita fizic? Pai ce se intampla la Steaua? Muta tiruri, intra in Guiness Book? Trag aia cu curelele tirurile? Zici ca acolo e legiunea straina, sunt pregatiti sa plece in Afghanistan."

"De-aia ii batem noi pe toti, ca ii tinem cu pizza si bere si nu facem pregatire. Sa isi vada de echipa lor, ca Astra e deocamdata pe mai multe fronturi"