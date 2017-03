Il pierde Steaua pe Edi Iordanescu?! Florin Marin a PLECAT de la Voluntari, clubul negociaza cu Edi

Florin Marin si-a reziliat de comun acord contractul cu FC Voluntari. Managerul Dan Leasa spune ca va discuta joi cu Edi Iordanescu pentru a-l inlocui pe Florin Marin.

"Astazi, de comun acord, am luat decizia sa ne despartim de Florin Marin. In fotbal, mai devreme sau mai tarziu, trebuie sa te desparti. In prima faza am avut obiectiv play-off, apoi clasarea pe locul 8, nu s-a indeplinit, am decis sa ne despartim. Consider ca am avut si putin ghinion, am fost dezavantajati de program. L-am contactat pe Edi Iordanescu, maine la ora 12.00 ne vedem cu el sa discutam", a declarat Leasa.

In varsta de 63 de ani, Florin Marin o pregatea pe FC Voluntari din mai 2016.

Iordanescu, in varsta de 38 de ani, a antrenat-o ultima oara pe TSKA Sofia, de unde a plecat in noiembrie 2016. El a mai antrenat in cariera sa la Fortuna Campina, ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu.



FC Voluntari a incheiat sezonul regulat al Ligii I pe locul 9, cu 30 de puncte.