Ianis Hagi, raspuns DIRECT pentru antrenorul Fiorentinei: "Toti din Italia au spus ca am fost cel mai bun in pregatire!"

Ianis Hagi i-a dat raspunsul lui Stefano Pioli dupa ce antrenorul Fiorentinei a declarat ca fiul "Regelui" nu s-a adaptat la gruparea din Firenze.

”Eu stiu un singur lucru. Cand am plecat de la Viitorul, deja jucam in Liga 1, aveam un an si jumatate, eram capitan si am mers acolo sa joc. Si in vara, după ce au spus toti din Italia ca am fost cel mai bun din cantonament, am avut cele mai multe goluri si pase de gol, asa ca era normal sa-mi doresc sa joc”, a declarat Ianis Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

Ianis Hagi a revenit la Viitorul in aceasta iarna dupa 18 luni petrecute in Italia, perioada in care a jucat in doar doua meciuri pentru echipa mare a Fiorentinei.

"Cand esti tanar, nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodată nu esti gata imediat sa joci, iar daca nu ai rabdare sa astepti, e mai bine sa pleci pe alte drumuri", a declarat Pioli dupa plecarea lui Ianis.