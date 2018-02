Hategan, aproape sa fie luat la bataie in Arabia Saudita! A anuntat un gol, jucatorii au luat-o razna! VIDEO

Ovidiu Hategan a avut probleme in meciul pe care l-a arbitrat azi in liga saudita!

In minutul 83, Hategan a anulat un gol marcat de Feiha. Gazdele au protestat cateva zeci de secunde, fara a-l impresiona insa pe centralul roman!

Feiha a reluat atacurile si a marcat in minutul 85. A reusit sa-i puna piedita lui Al Ahli in lupta pentru titlu, care are cu un punct mai putin decat Al Hilal. Fosta echipa a lui Reghecampf are si un meci in minus.