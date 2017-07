Halucinant! Benzar a dezvaluit cum a anulat Avram golul lui Vera: "Constantin si Tiru s-au jurat pe copii"

CFR Cluj 2-0 Viitorul | Clujenii s-au impus in primul derby al sezonului. Meciul a fost marcat si de un moment controversat: Urko Vera a facut dubla, dar reusita a fost anulata pentru un hent. Initial, Marius Avram validase golul.

"Am ajuns sa ne juram pe teren ca n-a fost hent. Asta este, cred ca suntem prea mici inca.



Constantin si Tiru s-au jurat pe copii, ca sa-i creada Avram. Asa a anulat golul.



Obiectivul nostru este sa trecem de APOEL in UEFA Champions League. Am incredere ca vom arata altfel.



Nu ma intereseaza de CFR", a spus Romario Benzar dupa meci.