Hagi a rabufnit inainte de reluarea campionatului: "NU INGHIT ASA CEVA!" Cu cine va vota la alegerile de la FRF: "Acesta e presedintele meu!"

Liga 1 se reia in acest weekend. Viitorul este printre primele echipe care vor juca, echipa lui Hagi avand meci la Giurgiu, vineri.

Inaintea partidei cu Astra, Gica Hagi a sustinut o ampla conferinta de presa in care, printre altele, a schitat si portretul robot al viitorului presedinte al Federatiei Romane de Fotbal.

Hagi, care esti si patron si antrenor la Viitorul, va vota cu un om care isi va propune sa readuca echipa nationala macar acolo unde era pe vremea cand el se afla pe teren.

"Vreti sa va spun cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca o nationala mai buna decat a fost pe vremea generatiei noastre, dar ne spune si cum o sa faca. Pentru ca eu inca mai am orgoliu, inca sunt mandru, nu accept sa fiu tratat ca si cum Romania este in lumea a treia, nu inghit asa ceva. Si avem nevoie de oameni orgoliosi, mandri si care stiu ce trebuie facut. Stam si ne certam la tv, se discuta doar cancanuri, in loc sa fim concreti. Nu avem nevoie de lupte, ci de proiecte. In timpul acesta, in Romania sunt mai putine stadioane, mai putine echipe.

Nu exista stabilitate, incredere, curaj. Ne trebuie organizare, pentru ca jucatori talentati exista. Asta vreau de la presedintele meu, organizare! Astept sa ni se spuna cum se vor dezvolta primele trei ligi si cum va veni finantarea pentru centrele de copii si juniori. Dar lucruri concrete, nu vorbe, nu cine si cum voteaza, presedinti de AJF. Sa vina un presedinte la federatie, cu echipa lui, si sa ne spuna cum resusciteaza fotbalul romanesc, apoi sa ne arate proiectul pentru echipele nationale. Isi trebuie un concept tehnic, cu proiectie pe termen mediu si lung. Cineva trebuie sa-l construiasca. Este usor sa promiti, sa dai din gura, dar trebuie sa ai neuroni, sa-i cheltui si sa te pricepi", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.