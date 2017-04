Gigi Becali, despre capturarea lui Sebastian Ghita in Belgrad: "M-a dezamagit, il credeam baiat destept!"

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Gigi Becali spune ca este dezamagit de fuga lui Ghita din Romania.

"Sebastian Ghita m-a dezamagit. Il credeam baiat destept. Eram prieteni, dar m-a dezamagit."

"Cum sa ai sute de milioane de euro, dar sa vrei sa te ascunzi in Serbia? Nu inteleg. Mie imi placea de Ghita", a spus Becali la Romania TV.

Politia a emis doua mandate de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita. In acest moment, fostul patron al lui Asesoft Ploiesti se afla in arestul politiei din Belgrad si urmeaza sa fie extradat in Romania.

Baschetul i-a deschis drumul spre Belgrad



Ghita s-a adapostit in Serbia, acolo unde avea mai multe legaturi de afaceri si in lumea sportului. Ghita a fost patronului celor de la Asesoft Ploiesti, campioana a Romaniei la baschet masculin de 11 ori in 12 ani cat a fost finantata de Ghita. Clubul a disparut dupa ce Ghita si-a retras finantarea. Prin baschet, Ghita a cunoscut mai multe persoane din Serbia, iar echipa a legitimat mai multi antrenori si jucatori sarbi.

Sebastian Ghita a fost capturat inainte de miezul noptii, in jurul orei 11:50. Acesta era pe strada cu fratele sau cand politistii le-au cerut actele. Ghita a prezentat acte false si a pretins ca e sloven, dar vorbea engleza. De asemenea el a negat ca e Sebastian Ghita, disparut de 4 luni din Romania. Fostul deputat si-a lasat barba si se imbraca diferit, sunt surse apropiate anchetei.

Pentru aducerea acestuia in tara urmeaza o procedura laborioasa pentru ca Serbia nu este membra UE, scrie stirileprotv.ro.