Fotbalul romanesc, un pariu pierdut? Relatia dintre cluburile de fotbal si casele de pariuri

Gabriel Chirea



Imaginea clubului Dinamo (sau ce a mai ramas din ea) a fost pulverizata saptamana trecuta, dupa ce s-a aflat ca ar fi participat fara voia sa la un meci aranjat de "mafia pariurilor", care pare sa controleze mare parte din turneele amicale la care participa cluburilor romanesti in cantonamentele din Turcia, Spania sau Cipru.



Incidentul vine la un an dupa ce mai multi arbitri romani si-au schimbat identitatea si s-au dat drept straini pentru a arbitra meciuri ale echipelor din Liga 1 in Antalya si Cipru. Sau la doar patru luni dupa ce Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si DNA au inceput urmarirea penala a unor oficiali de la UTA si Foresta Suceava, a unor arbitri si a secretarului Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, ultimul fiind acuzat ca a intermediat "aranjarea" mai multor meciuri contra unor sume de bani.



Pe langa suspiciunile din ce in ce mai pronuntate in privinta corectitudinii partidelor oficiale din Liga a 2-a, unde rezultatele surprinzatoare si rasturnarile de scor spectaculoase sunt la ordinea zilei, in ultimii ani meciurile de verificare ale echipelor romanesti din primul esalon, desfasurate in cantonamentele din pauza de vara si de iarna, au ridicat mari semne de intrebare, in conditiile in care chiar se vehicula la un moment dat ca ar exista un discount mare sau o gratuitate, daca acestea ar da dovada de "bunavointa" in anumite partide.



Cu toate acestea, reactia FRF si LPF a fost de cele mai multe ori intarziata si inoportuna. Sa nu uitam ca suspendarea lui Marius Sumudica, unul dintre cei mai mediatizati antrenori din Romania, care a recunoscut ca a pariat pe meciuri din Liga 1, desi avea interzis, s-a transformat intr-o gluma proasta. A fost suspendat initial doar pe plan intern timp 6 luni, apoi sanctiunea a fost redusa la doua luni, iar momentul de incepere al acesteia a parut la latitudinea antrenorului. In alte doua cazuri, antrenorii Flavius Stoican si Nicolo Napoli au fost iertati de suspendari de catre forurile fotbalistice, deoarece au justiticat ca cele doua conturi gasite de Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe numele lor, la case de pariuri fara licenta, nu le apartineau, ci erau utilizate de frate primului, respectiv fiul italianului.



In Romania, in lipsa unei legislatii transparente in privinta finantarii cluburilor, se pare ca se incurajeaza parierea, inclusiv a fotbalistilor pe propriile meciuri, din moment ce exista in Liga a 2-a cluburi care nu si-au mai platit angajatii de peste 1 an de zile, dar continua sa isi desfasoare activitate, nu se stie cu ce fonduri. De altfel, asocierea firmelor de pariuri cu unele cluburi cu pretentii, cu cele mai importante competitii si chiar cu echipa nationala lasa impresia ca totul e permis, nimic nu e interzis.



In tara in care gasesti mai multe agentii de pariuri decat magazine alimentare, un viciu grav a ajuns sa fie transformat intr-o normalitate. Unele tari considera pariurile o boala foarte grava si o forma de dependenta la fel de nociva ca tutunul, alcoolul si drogurile, in conditiile in care sintagma "jucator de conjunctura" este o inselatorie, iar dependenta de pariuri este una din cele mai rapid dobandite si printre cele mai greu de vindecat. Dar nu si Romania!

Prima liga de fotbal se numeste oficial Liga 1 Betano, Casa Pariurilor e sponsor recunoscut al Ligii a 2-a, iar Fortuna a devenit partener oficial al echipei nationale de fotbal a Romaniei! Doua dintre echipele care se lupta pentru titlul de campioana in acest sezon au printre sponsorii principali doua case de pariuri: FCSB a semnat contract cu NetBet, iar CSU Craiova primeste bani de la Betano. Fenomenul e atat de raspandit incat si nou-infiintatele cluburi de Liga a 4-a, CSA Steaua si Academia Rapid, au renascut cu numele unor case de pariuri pe piept (BetArena, respectiv SuperBet), desi primesc sute de mii de euro anual de la bugetul de stat si se prezinta ca doua echipe aflate in conflict cu establishment-ul.



Intr-o tara disfunctionala si intr-un sport hemoragic, normalizarea relatiei dintre pariuri si fotbal nu poate avea decat un castigator. Si acesta nu este fotbalul.



