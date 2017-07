Fotbalul din Romania, fara jucatori de MILIOANE! Ce LEGENDE din Liga 1 au renuntat la fotbal vara asta

Sezonul trecut s-a incheiat trist pentru fotbalul mondial. Jucatori uriasi au renuntat la fotbal.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Steven Gerrard, Francesco Totti, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, Miroslav Klose, Juan Sebastian Veron, Kevin Kuranyi, Philipp Lahm, Dirk Kuyt, Frank Lampard sau Pablo Osvaldo si-au incheiat carierele.



Romanii au pastrat trendul. Fotbalul din primele doua ligi, si asa sarac, a ramas fara cateva dintre povestile sale de succes si fara personaje greu de inlocuit.



1. Daniel Niculae

Data nasterii: 6 octombrie 1982 (34 ani)

Locul nasterii: Bucuresti

Post: atacant

Echipe: Rapid (2001-2006, 2014-2015), Auxerre (2006-2012), AS Monaco (2010-2011), Nancy (2011-2012), Kuban Krasnodar (2012-2013), Astra Giurgiu (2015-2017)

Palmares: Liga 1 (2002-2003, 2015-2016), Cupa Romaniei (2001-2002, 2005-2006), Supercupa Romaniei (2002, 2003, 2016)

Nationala: 2003-2015 / 39m-9g

Primul meci: Rapid - Steaua 1-1 (16 mai 2001)

Ultimul meci: Astra - FCSB 0-1 (8 mai 2017)

Considerat o legenda a Rapidului, Niculae a evoluat timp de sase sezoane in Franta si si-a incununat cariera de jucator cu titlul in Liga 1 si Supercupa Romaniei din 2016 reusite in tricoul Astrei Giurgiu. Contractul sau cu giurgiuvenii a avut scadenta in aceasta vara, iar reinnoirea lui a fost dificila deoarece clubul va avea un buget diminuat la jumatate fata de nivelul din sezoanele precedente. De asemenea, tot mai desele accidentari si-au pus amprenta pe dorinta lui de a continua ca fotbalist. In acest moment, "Nico" este analist tv in cadrul emisiunilor sportive ale unui post de sport.

2. Ciprian Marica

Data nasterii: 2 octombrie 1985 (31 ani)

Locul nasterii: Bucuresti

Post: atacant

Echipe: Dinamo (2001-2004), Sahtior Donetk (2004-2007), VfB Stuttgart (2007-2011), Schalke (2011-2013), Getafe (2013-2014), Konyaspor (2014-2015), Steaua (2016)

Palmares: Liga 1 (2001-2002, 2003-2004), Cupa Romaniei (2002-2003), Cupa Ligii (2-15-2016), campion al Ucrainei (2004-2005, 2005-2006), Cupa Ucrainei (2003-2004), Supercupa Ucrainei (2005)

Nationala: 2003-2014 / 69m – 25g

Primul meci: FC National - Dinamo 0-1 (4 mai 2002)

Ultimul meci: ASA Tg. Mures - FCSB 1-4 (10 mai 2016)

Marica se afla pe locul patru in clasamentul celor mai buni marcatori din istoria echipei nationale a Romaniei, cu 25 de goluri, la egalitate cu Viorel Moldovan, dar deasupra lui Boloni, Dudu Georgescu, Raducioiu, Iordanescu sau Camataru. Cu o cariera mai mult decat decenta, atacantul a lasat insa impresia ca putea realiza mai mult. De altfel, dupa o accidentare grava la genunchi si aventura nefericita la FCSB, multi se asteptau ca Marica sa isi gasesca usor o alta echipa, dar el si-a anuntat retragerea oficiala in octombrie 2016, printr-o postare pe contul de pe o retea de socializare, din cauza problemelor de sanatate. In prezent s-a dedicat afacerilor, el detinand mai multe cladiri si spatii comerciale, dar o plaja de lux in statiunea Mamaia.

3. Bogdan Lobont

Data nasterii: 18 ianuarie 1978 (39 ani)

Locul nasterii: Hunedoara

Post: portar

Echipe: Corvinul (1995-1997), Rapid (1997-2000), Ajax (2000-2001, 2002-2006), Dinamo (2001-2002, 2007-2009), Fiorentina (2006-2007), AS Roma (2009-2017)

Palmares: Liga 1 (1998-1999, 2001-2002, 2003-2004), Cupa Romaniei (1998), Supercupa Romaniei (1999), campion al Olandei (2003-2004), finalist al Cupei Italiei (2012-2013), vicecampion al Italiei (2013-2014, 2014-2015, 2016-2017)

Nationala: 1998-2013 / 85m

Primul meci: Corvinul - Foresta (14 aprilie 1996)

Ultimul meci: AS Roma - Lazio 0-1 (26 mai 2013)

Lobont se afla pe locul 9 in clasamentul all-time al celor mai selectionati tricolori. Desi mai are contract pana in vara lui 2018 cu AS Roma, Lobont nu a mai evoluat pentru "giallorossi" din 26 mai 2013, cand fost integralist in finala Cupei Italiei, pierduta cu 0-1 in fata rivalilor de la Lazio. Acesta este motivul pentru care jurnalistii italieni il considera "l'eterno vice del vice" si cred ca s-a retras deja din activitate. Considerat a treia varianta de portar, el a primit deja atributiuni in a-l seconda pe antrenorul cu portarii, Marco Savorani, dar se ocupa si de goalkeeperii de la echipa secunda a romanilor. In paralel participa la cursurile Scolii de Antrenori de la Coverciano pentru a-si putea indeplini visul, adica sa ocupe intr-o zi chiar postul de antrenor principal la actualul sau club.

4. Ianis Zicu

Data nasterii: 23 octombrie 1983 (33 ani)

Locul nasterii: Constanta

Post: mijlocas ofensiv

Echipe: Dinamo (2000-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2010), Farul (2002-2003), Inter Milano (2004), Parma (2004-2005), Rapid (2006-2007), Poli Timisoara (2010-2011, 2015-2016), TSKA Sofia (2011-2012), Pohang Steelers (2012), Gangwon FC (2013), Petrolul (2014), ASA Tg. Mures (2014-2015, 2016-2017)

Palmares: 2003-2011 / 12m-1g

Nationala: Liga 1 (2001-2002, 2003-2004), Cupa Romaniei (2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007), Supercupa Romaniei (2005), Supercupa Bulgariei (2011), Cupa Coreei de Sud (2012)

Primul meci: Dinamo - Gaz Metan Medias 4-2 (14 aprilie 2001)

Ultimul meci: Dinamo - ASATg. Mures 1-0 (10 decembrie 2016)

Inainte sa ii avem pe "Sarmaluta" Budescu si "Ciocolatica" Alibec a existat "Colacel" Zicu, un alt fotbalist tehnic si creativ, dar care nu se prea omora cu firea in privinta pregatirii fizice si a respectarii dietei sportivilor. Desi a avut o cariera destul de buna, Zicu este un fotbalist care a lasat si el impresia ca doar capriciile au facut sa nu isi atinga adevaratul potential. "Noul Hagi" a abandonat cariera de jucator dupa ce ASA Tg. Mures s-a scufundat in urma problemelor financiare cronice, iar ofertele nu au fost asa multe si generoase cum s-ar fi crezut. In prezent, Zicu este analist tv la emisiunile unei televiziuni de sport si desfasoara cu succes afaceri in domeniul imobiliar.

5. Florin Lovin

Data nasterii: 11 februarie 1982 (35 ani)

Locul nasterii: Piatra Neamt

Post: mijlocas defensiv

Echipe: FCM Bacau (2001-2004), Steaua (2004-2009), Munchen 1860 (2009-2011), Kerkyra (2011), Kapfenberger SV (2012), SV Mattersburg (2012-2014), Otelul Galati (2014), Concordia Chiajna (2014-2015), Astra Giurgiu (2015-2017)

Palmares: Liga 1 (2004-2005, 2005-2006, 2015-2016), Supercupa Romaniei (2006, 2016)

Nationala: -

Primul meci: FC National - FCM Bacau 2-1 (25 mai 2002)

Ultimul meci: Dinamo - Astra 1-1 (13 mai 2017)

Florin Lovin va ramane in istoria Ligii 1 ca jucatorul care il exaspera pe Gigi Becali, care nu il putea concedia din cauza contractului excelent facut, si ca fotbalistul care la 34 de ani alerga cel mai mult din campionatul romanesc, acoperind la fiecare meci distante intre 11 si 13 kilometri. Dupa doua sezoane excelente la Astra, moldoveanul jocial a devenit agent de jucatori, el reusind deja sa transfere mai multi colegi de la echipa giurgiuveana. De asemenea, detine firma care incalta cu ghete de fotbal cei mai multi jucatori din Liga 1 si care realizeaza si inscriptionari personalizate pe incaltarile acestora.

6. Lucian Sanmartean



Data nasterii: 13 martie 1980 (37 ani)

Locul nasterii: Bistrita

Post: mijlocas ofensiv

Echipe: Gloria Bistrita (1998-2003, 2009-2010), Panathinaikos (2003-2007), Utrecht (2007-2009), FC Vaslui (2010-2013), Steaua (2013-2015), Al Ittihad (2015-2016), Pandurii (2016), Al Taawon (2017)

Palmares: Liga 1 (2013-2014, 2014-2015), Cupa Romaniei (2014-2015), Cupa Ligii (2014-2015), campion al Greciei (2003-2004), Cupa Greciei (2003-2004), fotbalistul roman al anului (2014)

Nationala: 2002-2016 / 21m-0g

Primul meci: Gloria Bistrita - FC Onesti 3-1 (24 martie 1999)

Ultimul meci: Lokomotiv Tashkent - Al Taawon 4-4 (25 aprilie 2017)

Sanmartean este considerat inca de multi microbisti cel mai talentat si tehnic fotbalist dupa retragerea lui Gica Hagi. Desi asteapta inca o oferta din zona araba care sa il intoarca din drum, se pare ca Lucian Sănmărtean s-a resemnat cu gandul ca aceasta nu o sa vina si a agatat deja ghetele in cui. El a fost felicitat pentru intreaga activitate inainte amicalului cu Chile de la Cluj, cand a primit o cupa din partea FRF si a fost aclamat de intreg stadionul. De asemenea, "Magicianul" a intrat deja intr-un program de pregatire pentru viitori manageri de club condus de UEFA si organizat de FRF, numit "Certificate in Football Management".

7. Dan Alexa

Data nasterii: 28 octombrie 1979 (37 ani)

Locul nasterii: Caransebes

Post: mijlocas defensiv

Echipe: UM Timisoara (1998-1999), Rocar Bucuresti (1999-2001), Poli Timisoara (2001, 2006-2011), "U" Craiova (2002), Dinamo (2002-2004, 2006), Beijing Gouan (2004-2005), Rapid (2011-2012), Anorthosis Famagusta (2012-2014)

Palmares: Liga 1 (2003-2004), Cupa Romaniei (2002-2003, 2003-2004)

Nationala: 2004-2011 / 6m-2g

Primul meci: UM Timisoara (Liga a 3-a) - 1998

Ultimul meci: Anorthosis - Nea Salamis 1-1 (9 martie 2014)

Desi nu a mai jucat fotbal profesionist din 2014, iar intre timp a antrenat mai multe echipe de club (ACS Poli Timisoara, Rapid, ASA Tg. Mures si Concordia Chiajna), in aceasta vara "Chirurgul" a jucat ultimul sa partida oficiala, care poate fi contabilizata si ca meci de retragere. Mijlocasul, unul dintre cei mai duri din istoria fotbalului romanesc, a evoluat pentru echipa din localitatea natala, Viitorul Caransebes, in barajul de promovare in Liga a 3-a, contra celor de la Surianu Sebes. Alexa este considerat unul dintre antrenorii cu potential din noua generatie de tehnicieni care a inceput sa lucreze in Liga 1.

8. Dorin Semeghin

Data nasterii: 29 martie 1979 (38 ani)

Locul nasterii: Gura Humorului

Post: fundas stanga

Echipe: Foresta Suceava (1997-2001, 2009-2010, 2011-2017), Dinamo (2001-2002, 2003-2006), Petrolul (2002), FC Arges (2003), Hapoel Petah Tikva (2006), Otelul Galati (2006-2008), Gaz Metan Medias (2008-2009), Astra Giurgiu (2010), Gloria Buzau (2011)

Palmares: Liga 1 (2001-2002, 2003-2004), Cupa Romaniei (2003-2004, 2004-2005)

Nationala: -

Primul meci: Dinamo - Foresta Suceava 2-0 (22 noiembrie 1997)

Ultimul meci: Foresta Suceava - FC Brasov 0-0 (26 aprilie 2017)

Desi era alintat de fanii dinamovisti si de rivali cu refrenul "Semegin, Semeghin, spaima sticlelor de vin", micutul si rapidul fundas sucevean ramane in memoria colectiva ca un fotbalist extrem de talentat si inzestrat cu o capacitate de efort senzationala, dar care a parut sa fie extrem de bulversat de mutarea intr-un oras cu prea multe tentatii pentru un provincial. Semeghin a renuntat sa mai joace la finalul actualului sezon de Liga a 2-a, din cauza varstei inaintate, dar si a problemelor financiare extrem grave pe care le are clubul Foresta Suceava. In planurile de viitor ale lui Semeghin se afla inscrierea la cursurile scolii de antrenori.