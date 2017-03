Fostul capitan al Stelei vede ALTA campioana in Liga I. Ce favorita la titlu are Tosca: "Consider ca ei merita"

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Capitan al Stelei inaintea plecarii in Spania, la Real Betis, Alin Tosca vede Viitorul lui Hagi castigand titlul. Fundasul de 25 de ani a revenit in tara pentru meciul echipei nationale cu Danemarca. La aeroport, acesta a vorbit despre modul in care s-a adaptat rigorilor din La Liga, dar si despre lupta la titlu din Liga I.

Impins in Liga I de Viitorul lui Hagi, unde a bifat 54 de aparitii intre 2012 si 2014, Tosca spune ca formatia din Ovidiu merita cu prisosinta sa castige primul sau titlu din istorie.

"Am urmarit cat am putut din meciurile din Liga I. Ii felicit pe cei de la Viitorul pentru parcurs, consider ca ei merita sa castige titlul. As vrea sa-l felicit pe domnul Hagi, pentru ca munceste enorm", a spus Alin Tosca.

Fostul capitan al Stelei spune ca este foarte fericit ca a fost convocat din nou la echipa nationala.

"E un sentiment nou, e inedit ca vin la nationala din postura de stranier. Insa pentru asta m-am pregatit, asta mi-am dorit de la cariera mea.

Pe scurt sa va zic, m-am acomodat foarte bine in Spania, am intalnit acolo cei mai buni fotbalisti din lume si consider ca este locul cel mai bun pentru a evolua si a deveni mai bun. A fost foarte bine ca am intrat repede in echipa, ca am debutat chiar impotriva Barcelonei.

Cum sa fie noaptea dinaintea meciului cu Barcelona...e intuneric! Nu, glumesc, e ca inaintea oricarui alt meci, nu e ceva extraordinar. Intr-adevar, sunt emotii, dar trebuie sa ti le tii in frau.

Consider ca meciul cu Danemarca este foarte, foarte important, poate decisiv pentru calificare. Daca batem, avem o optiune serioasa pentru locul 2. Avem jucatori de valoare si un antrenor foarte bun. Sper sa spargem gheata la Cluj si sa castigam si acolo. Va fi frumos, pentru ca vom avea un stadion plin", a mai spus Tosca.