Afacere SOC de 9.000.000 de euro pentru Gica Hagi. "Regele" joaca ALL IN pentru grupele Ligii Campionilor

Hagi vrea sa isi vanda hotelul pentru a finanta echipa.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Gica Hagi e iar lider cu Viitorul dupa ce a invins-o pe Steaua cu 3-1 iar mirajul Champions League e din ce in ce mai intens. Hagi spera sa califice echipa in grupele UCL, sau macar in grupele Europa League, pentru a accesa astfel si banii ce vin din participarea in cupele europene.

Profit.ro scrie ca Hagi si-a scos la vanzare hotelul Iaki din Mamaia, pentru care cere 9 milioane de euro. Afacerea lansata in 2004 este una profitabila, anul trecut avand un plus de jumatate de milion de euro la finalul anului. Iaki e un hotel de 4 stele si este printre putinele ce stau deschise tot anul.

Sursa citata scrie ca Hagi a incercat sa scoata hotelul pe piata si in anii trecuti, insa a cerut 12 milioane de euro pe el asa ca nu a reusit sa il vanda. Banii obtinuti din vanzarea hotelului ar urma sa fie investiti in echipa si in Academie, Hagi avand obiectivul de a califica echipa in grupele UCL sau EL sezonul acesta.

Dupa ce a scazut pretul de vanzare la 9 milioane, Hagi a intrat deja in negocieri cu niste investitori chinezi.