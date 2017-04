FABULOS! Borcea mai are un copil! E incredibil cine e mama celui de-al optulea copil

Cristi Borcea e aproape sa-si faca o echipa de fotbal!

Inchis pentru evaziune fiscala in Dosarul Transferurilor, Cristi Borcea primeste o noua veste.

Fosta judecatoare Geanina Terceanu a oferit un raspuns halucinant, atunci când a fost intrebata daca ii este dor de Cristi Borcea. Fostul magistrat a afirmat: ”Da, imi este dor, da. Am si un copil cu Borcea”, potrivit antena3.ro.

Borcea a cerut din spatele gratiilor sa stea fata in fata si sa-i puna niste intrebari judecatoarei Geanina Terceanu. Intalnirea ar putea avea loc pe 16 mai, la inalta Curte de Casatie si Justitie.

Fostul magistrat este acuzat ca a luat mita de la el si de fratii Becali, ca sa dea o sentinta favorabila in Dosarul Transferurilor. Femeia spune insa ca il iubeste pe afacerist.

Relatia lor s-ar fi consumat chiar in timpul procesului de la Tribunalul Bucuresti al dosarului Transferurilor, caz pe care Gianina Terceanu il judeca. Pentru ca i-a achitat pe toti inculpatii din caz, inclusiv pe Cristi Borcea, procurorii au acuzat-o ca a luat mita pentru asta de la fostul actionar de la Dinamo si de la fratii Victor si Giovani Becali.

In prima instanta, pentru luare de mita, Geanina Terceanu a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani si 6 luni de inchisoare, sentinta pe care a atacat-o la instanta suprema.

In afara de Milan Cristian, fiul pe care il are cu Valentina Pelinel, Cristian Borcea mai are doi copii cu Alina Vidican (un baiat, George Alexandru, de 4 ani, si o fetita, Gloria, de 10 luni). Prima sotie, Mihaela Borcea, i-a daruit trei copii: Patrick (18 ani) si gemenii Mihai Angelo si Antonia Melissa (12 ani). Omul de afaceri mai are o fata, Carolyn (9 ani), cu o fosta amanta, avocata Simona Voiculescu.