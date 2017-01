EXCLUSIV | Surpriza uriasa! Inca doi jucatori au plecat de la Dinamo! Au fost luati de INTER SI AS ROMA

Dupa ce Lazar a plecat in Qatar sub forma de imprumut, Dinamo a mai dat doi jucatori.

Daca Lazar s-a dus pe 200.000 euro imprumut in Qatar, Dinamo a reusit sa incaseze aceeasi suma si din Italia.

Inter Milano l-a transferat pe Vlad Mitra, un junior de 16 ani din Stefan cel Mare. Spre deosebire de Lazar, mutarea lui Mitra este definitiva.

Acesta este al doilea transfer in Europa al unui junior pe care Dinamo il reuseste in ultimele zile, dupa ce "cainii" l-au dat si pe Ahmed Bani, un junior de 15 ani, la AS Roma.