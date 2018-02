EXCLUSIV! Scandal la Dinamo: Miriuta negociaza de ORE intregi rezilierea cu Dinamo! Cati bani mai are de incasat de la Negoita

Dinamo l-a anuntat pe Florin Bratu, insa Miriuta nu vrea sa semneze rezilierea.

UPDATE 14:15 Vasile Miriuta e in continuare la RIN, acolo unde isi negociaza termenii rezilierii. Dinamo sustine ca antrenorul mai are de recuperat doar 8000 de euro, suma ce ar urma sa intre in cont pe 15 martie. Miriuta vrea insa toti banii acum ca sa elibereze locul pentru Florin Bratu. Noul antrenor al lui Dinamo va fi prezentat la ora 15:30 intr-o conferinta de presa.

Ar fi al doilea club la rand de la care Miriuta pleaca neplatit. El a lasat-o pe Chiajna toamna trecuta pentru a merge la Dinamo, iar ilfovenii nu l-au mai platit pentru cele cateva luni de contract.





Despartire cu scandal la Dinamo! Vasile Miriuta a fost demis dupa ce a ratat calificarea echipei in playoff-ul Ligii I.

In locul sau, Dinamo l-a anuntat oficial pe Florin Bratu in Stefan cel Mare, insa momentan situatia nu este rezolvata.

Miriuta refuza sa semneze rezilierea deoarece mai are de incasat 13.000 de euro de la Negoita. Antrenorul se afla chiar acum la birourile clubului de la RIN si isi cere drepturile.