EXCLUSIV! Dica este OFICIAL noul antrenor al Stelei. Anuntul facut de Gigi Becali in urma cu cateva minute

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Steaua s-a despartit de Reghecampf si a semnat cu Nicolae Dica, anunta patronul Stelei.

"Dica e noul antrenor. Reghecampf va veni azi, e doar de la revedere, nu cer bani pe el deci nu vine sa reziliem contractul sau ceva de genul, doar sa ne luam la revedere", a spus astazi Gigi Becali.

Becali spune ca a stat de vorba cu Dica de mai multe ori si are o parere foarte buna despre el. Dica a mai activat la Steaua ca secund, in urma cu 2 ani, in mandatul lui Mirel Radoi.

Acesta are licenta A si poate sta pe banca si da indicatii in timpul meciurilor, putand indeplini rolul de antrenor secund, lucru pe care Radoi nu il putea face.