"Excelent! E peste Enache si Balasa!" Cum e descris noul transfer anuntat astazi de Steaua

Reghe il are incepand e astazi la echipa pe Pleasca, un fundas dreapta care ultima oara a jucat la Pandurii.

Sorin Cartu a lucrat cu Pleasca si il considera o alegere excelenta pentru Steaua. Antrenorul declara ca acesta este peste Enache si Balasa.

"Pleasca e un copil bun. Steaua a facut o alegere excelenta. Este un jucator de calitate, are forta si are viteza. In iarna, cand am vazut ca cei de la Pandurii nu-l pot tine, l-am recomandat pe Pleasca celor de la CSU. Dar ei au ales sa-l transfere pe Dimitrov. Este un baiat de calitate. Este un fotbalist pe care orice antrenor si-l doreste."

"Este mai fundas decat Enache si Balasa. Este mai bun decat amandoi pe postul de fundas dreapta. Acesta este postul lui. Este mai defensiv, foarte bun pe faza defensiva. Inainte sa se accidenteze era in circuitul nationalei si era o solutie buna pentru nationala. Dupa acest transfer nici Steaua nu ar mai improviza pe acel post.", spune Cartu pentru Gazeta Sporturilor.