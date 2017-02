'Eu sunt HUNTER. De 6 ani l-am ochit, intr-un meci de juniori!' Ce spune Hagi dupa victoria URIASA cu Dinamo

Hagi a primit cadou de ziua lui victoria cu Dinamo. Golul senzational al lui Coman a decis derby-ul din Stefan cel Mare.

Hagi spune ca l-a remarcat pe Nelut Rosu, pasator la primul gol, in urma cu 6 ani, la un meci de juniori. A asteptat pana acum pentru a-l putea lua! Intre timp, Rosu a mai trecut pe la Chiajna si Botosani.

Hagi e bucuros dupa victoria cu Dinamo. Le multumeste jucatorilor ca i-au ascultat sfaturile.

"Era un meci foarte greu, nu eram acomodati la temperatura. Ne-am sufocat putin in prima repriza, stiam ca suntem pregatiti, ca putem. Dinamo a fost 60 de minute mai buna ca noi. Am profitat de anumite greseli, am fost mai proaspeti in ultimele 30 de minute. Sunt multumit de cei care au venit de pe banca, si de Vlad Morar, a aratat calitate. Suntem o echipa buna, puternica. A fost un meci bun, cu ritm foarte bun. Cadoul meu e ca traiesc, sunt langa fotbal. Le multumesc jucatorilor ca ma asculta.

Isi creeaza un nume, o cota. Ii sustin cat pot. Suntem un adversar bun pentru orice echipa. Viitorul creste in fiecare zi, arata tot mai bine, poate sa se lupte cu echipe foarte bune, castiga respectul tuturor. Doar daca joci bine lumea o sa te recunoasca si o sa te respecte. Stim ce vrem, muncim.

Sunt multi cu loturi bune, diferenta se face la anumite detalii, la anumite momente. Fizic, stam bine. Tactic, stim sa jucam. Am aratat ca putem sa castigam pe terenul unei echipe mari. Eu sunt hunter, l-am vazut pe Nelut Rosu de 6 ani. L-am ochit intr-un meci pe care l-a jucat la CFR Cluj. Am asteptat sa fie liber si l-am luat!", a spus Hagi.