"Eu stiu ca noi suntem campionii Romaniei, restul se poate cumpara!" Prima reactie a lui Hagi dupa infrangerea cu Voluntari

Voluntari 1-0 Viitorul | Hagi nu e suparat pe jucatorii sai dupa infrangerea cu Voluntari din Supercupa Romaniei.

Viitorul n-are emotii la TAS. Hagi crede ca decizia nu poate fi intoarsa de judecatorii de la tribunalul elvetian.

"Am condus meciul, n-am marcat, n-am fost inspirati in ultimii 30 de metri. Atat am putut. Felicit Voluntariul, bravo lor, si-au facut jocul asa cum au gandit. Asta e. Jucatorii noi pe care i-am folosit au fost printre cei mai buni. Avem alte lucruri pe care trebuie sa le facem mai bine. Fiecare meci e un test. Nu vorbesc individual. Echipa castiga, jucatorul face diferenta.

Vana a vrut, e un baiat care are atitudine, determinare, isi doreste, ii mai trebuie timp. Locul 2 ramane pe banca, prioritate are cel care a castigat. Nu de aia am ramas pe banca. O sa jucam in 30 de zile 8 meciuri. Sunt chestiuni tehnice, de planificare, trebuie sa fim atenti. Asta e problema noastra. Mai avem o luna si jumatate in care putem sa facem transferuri.

Eric e un jucator important, a demonstrat ca e puternic, e bun, daca-l pregatim bine o sa ne ajute foarte mult. E la inceput, trebuie sa ne cunoasca, sa acceleram procesul lui de pregatire, avem nevoie de el. Sa vedem cat poate sa joace, cat nu...

Ce a facut Viitorul anul trecut a fost fantastic, unic, imposibil. Am meritat totul. De la anul vom vedea, va fi din ce in ce mai greu. Trebuie sa ramanem la fel de modesti, sa fim aceeasi echipa de anul trecut. Noi suntem campionii Romaniei, restul se poate cumpara. Daca nu, Federatia si Liga, cei care ne-au dat titlul, sa raspunda ei", a spus Hagi la Digisport.