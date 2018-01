Este CSU Craiova principala favorita la castigarea titlului in Liga 1? "Ingredientele" care ii pot transforma pe olteni in campioni

Desi majoritatea oamenilor de fotbal si jurnalistilor isi indreapta atentia doar catre FCSB si CFR Cluj, pe care le considera favorite la castigarea titlului in Liga 1, surpriza poate aparea pe turnanta.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Gabriel Chirea / gabriel.chirea@protv.ro



CSU Craiova pare sa fi devenit noua "mireasa a lui Frankenstein", asa cum au mai fost in ultimul deceniu CFR Cluj, Unirea Urziceni, Otelul Galati, Astra Giugiu sau Viitorul.



Exista mai multe semne ca echipei din Craiova ii prieste respiratia gura la gura facuta de administratia locala si ca factorii politici de la Bucuresti nu sunt atat de ostili clubului, precum vor fanii sai sa creada.



1. Echipa privata din Craiova a primit recent un stadion nou-nout "la cheie". Presa locala semnala, la momentul inaugurarii cu fast a arenei de peste 50 de milioane de euro, ca aceasta a fost construita in Oltenia, regiune unde "procentul de locuitori care traiesc in locuinte cu canalizare era de doar 35,2%". Din cele 600 de strazi si alei ale orasului Craiova, "aproximativ 30% nu sunt inca racordate retelei publice de canalizare menajera", desi varianta oficiala este ca "sistemul de canalizare are acoperire de 90%". In plus, desi fostul primar, Lia Olguta Vasilescu, si actualul edil, Mihail Genoiu, s-au batut ca niste adevarati lei pentru finantarea acestui stadion prin Compania Nationala de Investitii (CNI), majoritatea strazilor de la periferia Craiovei "nu au facut niciodata cunostinta cu asfaltul, unele au ramas de pamant, pe altele s-a mai pus ceva balast, iar altele sunt pavate cu piatra cubica sau bolovani de rau", in timp ce exista si zone fara alimentare cu apa potabila.



2. Arena craioveana a fost inaugurata cu un an si jumatate intarziere, dar primaria si-a spalat pacatele fata de clubul de fotbal cu varf si indesat. Cele doua institutii, una publica, care reprezinta toti locuitorii orasului, si a doua privata, cu actionari misteriosi, au semnat un halucinant contract de exclusivitate pentru folosirea noului stadion, desi acesta a fost construit din bani publici. Mai precis, pe langa faptul ca doar CSU Craiova va putea juca pe noua arena pentru urmatorii 11 ani (!!!), in intelegerea semnata in iulie 2013 se specifica ca clubul nu va plati chirie lunara sau pentru fiecare meci in parte, ci va ceda doar 10% din sumele incasate din bilete si abonamente catre bugetul Municipiului Craiova si alte 5% catre Clubul Sportiv "Universitatea" Craiova, cel care a venit in asociere cu marca. Este o facilitate fantastica, in conditiile in care CFR Cluj a investit peste 10 milioane de euro din fonduri proprii in marirea si modernizarea Stadionului "Dr. Constantin Radulescu", in timp ce FCSB plateste aproape 30.000 de euro pentru fiecare meci disputat pe Arena Nationala, adica o suma de peste 600.000 de euro pe sezon.



3. Dupa ce au pus umarul la falimentarea FCU Craiova si dupa un razboi de mai multi ani desfasurat prin tribunale si prin afara lor, in urma caruia fostul patron Adrian Mititelu a fost declarat, de ultimii trei primari, persona non-grata in oras, acesta ajungand in 2018 procesoman, depresiv si saracit, edilii au aratat ca ii mangaie afectuos pe crestet pe sefii noului club. Mihai Rotaru si Adrian Andrici, actionarii CSU Craiova, raman invaluiti intr-o negura, despre ei stiindu-se doar ca sunt oameni de afaceri si ca firmelor lor au fost vizate de procurorii DNA in mai multe dosare privind despagubiri uriase, de ordinul zecilor de milioane de euro, primite suspect de repede din partea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP).



4. Ursitoarele politice par sa fi prezis lucruri marete la nasterea noului club. "Nasa de botez" a clubului este Lia Olguta Vasilescu, fostul primar al Craiovei si ministru al Muncii in guvernele Grindeanu si Tudose, unul dintre membrii marcanti ai camarilei lui Liviu Dragnea. De altfel, liderul PSD trebuia sa fie invitatul de onoare la costisitorul spectacol prilejuit de inaugurarea noului stadion, dar nu a mai ajuns, fiind plecat in strainatate si apoi chemat la DNA. Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda, seful PSD Dolj, presedinte al Comisiei de control al SRI si colaborator apropiat al Liei Olguta Vasilescu, a fost cel care a decis sa organizeze la Craiova, pe 9 decembrie, singurul miting impotriva "statului paralel", care s-a transformat ulterior intr-un mars omagial pentru Regele Mihai. De asemenea, zeci de politicieni, ministri, parlamentari, secretari de stat, directori din companiile de stat sau oameni cu pozitii cheie in structurile statului sunt originari sau au legaturi stranse cu Craiova si zona Olteniei, una care este disproportionat de bine reprezentata in actualul partid aflat la guvernare si in structurile statului.



5. Clubul, care este de fapt o asociere intre o entitate privata (SC Blue Lions Capital SA) si doua publice (Clubul Sportiv U Craiova si Municipiul Craiova), pastreaza o aura de mister nesanatoasa. Nu exista transparenta la care te-ai astepta din partea unui club infiintat de Olguta Vasilescu, nu este foarte clar de unde vin banii si pe ce se cheltuie, cine sunt actionarii majoritari si ce pachet de actiuni detin, ce contracte sunt semnate si ce comisioane sunt platite, care este numarul oficial de abonati, ce incasari se fac la fiecare meci, ce contracte de sponsorizare sunt semnate si ce gratuitati sunt oferite de municipalitate. De altfel, clubul a fost acuzat recent pentru ca ar umfla si asistenta de pe stadion, pentru a impresiona prin cifre. Chiar la meciul de inaugurare al arenei, Gsp a dezvaluit ca, desi conducerea clubului spusese ca a avut o cerere de 60.000 de bilete si s-a jucat cu casa inchisa, adica cu 30.000 de spectatori in tribuna, de fapt asistenta a fost de 23.500 de spectatori. Clubul a mai fost acuzat, ca majoritatea din Liga 1, ca isi mareste media numarului de spectatori cu bilete gratuite si invitatii si ca numarul de abonamente remise ar fi mai mic decat cel anuntat de oficiali.



6. Desi inca se prezinta ca o echipa guvernata de ideea de dizidenta, nu trebuie uitat ca CSU Craiova a fost reinfiintata in 2013 si a fost invitata sa joace direct în Liga a 2-a. De altfel, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir, fostul presedinte al FRF, respectiv fostul presedinte al LPF si vicepresedinte al FRF, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu si chiar primisera condamnari de trei ani de inchisoare cu suspendare in prima instanta, pentru ca ar fi dezafiliat abuziv clubul lui Mititelu si ar facilitat inscrierea noii echipe direct in esalonul secund. In acest moment, relatiile dintre forurile de la Bucuresti si clubul oltean par fel de cordiale, iar una dintre partidele amicale ale echipei nationale, cu Olanda sau Turcia, trebuia sa se desfasoare la Craiova, dar stadionul nu a fost terminat in timp util. De asemenea, daca in sezonul trecut oltenii au fost victimele mai multor greseli de arbitraj, actualul campionat a adus si o imbunatatire la acest capitol.

Exista toate ingredientele ca CSU Craiova sa devina in aceasta vara campioana Ligii 1?