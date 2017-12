PERLA pe o care viseaza Becali, furata CHIAR de sub ochii lui?! Un gigant al Estului si doua cluburi din Vest au venit dupa Morutan

Becali are concurenta serioasa pentru transferul lui Morutan!

Pustiul de 18 ani va fi urmarit in aceasta seara de un scouter al lui Dinamo Kiev, dar si de impresari din Anglia si Italia. Morutan ar oferi argumentul suprem pentru un transfer chiar dupa meciul contra echipei care a insistat pentru el in ultimele 6 luni. Mijlocasul ofensiv are o cota de un milion de euro, pe care cluburile straine interesate de el nu ar avea nicio problema sa o plateasca.

"Avem pe masa o oferta concreta si destul de buna pentru nivelul Ligii 1 de la Gigi Becali pentru transferul lui Morutan. Apoi, am mai primit o oferta de la un impresar ucrainian. El o sa vina si la meciul cu Steaua. Am avut mai multe discutii cu Gigi Becali si el e constient ca si eu sunt un om de afaceri. O sa mai vina la meciul cu Steaua si un impresar englez, si unul italian. Dupa meciul cu Steaua o sa ma gandesc foarte bine unde il voi da pe Morutan. Conditia ca el sa ramana pana in vara la Botosani e acceptata de toata lumea cu care am discutat", a spus Iftime pentru Fanatik.