"Era sa-mi rupa piciorul, n-ati vazut?! N-a vrut sa dea penalty!" Benzar ataca dur arbitrajul dupa egalul cu CFR Cluj

CFR Cluj 1-1 Steaua / Romario Benzar era extrem de suparat dupa ce i-a fost refuzat un penalty in repriza a 2-a.

Steaua a revenit in repriza cu CFR Cluj si a obtinut un punct - Romario Benzar, unul dintre cei mai buni jucatori ai Stelei, a reprosat arbitrului Ovidiu Hategan faptul ca nu a acordat penalty dupa o interventie a lui Nouvier.

"In prima repriza nu am jucat ce am pregatit, ceea ce ne doream, in a 2-a repriza am dominat si cred ca meritam sa castigam. Am avut un penalty evident, nu inteleg de ce nu s-a dat, pur si simplu n-a vrut sa-l dea. Si calcat, si lovit. Era sa-mi rupa piciorul. N-ati vazut? Nu-mi place sa vorbesc de arbitraj, atat ca trebuia penalty acolo.

Va fi special, este primul meu derby. Sper sa ne refacem pana la ora meciului. Atmosfera a fost foarte frumoasa. Peste tot unde merge Steaua stadioanele sunt pline" a spus Romario Benzar dupa meci la Digi Sport.

Sursa foto: Telekom Sport