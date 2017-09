Faza care a pornit SCANDALUL la CFR - Steaua: s-a cerut penalty! Ce s-a intamplat

Steaua a revenit in repriza a 2-a cu CFR Cluj cu un erou neasteptat - Denis Man!

Toata saptamana de dinaintea meciului dintre CFR Cluj si Steaua, principalele favorite la titlu in acest sezon, un subiect a fost dezbatut pe larg - penalty-urile! Acest lucru dupa ce liderul CFR a primit cate o lovitura de departajare in fiecare din ultimele 3 partide.

In minutul 68, cei care au cerut penalty au fost cei de la Steaua. Romario Benzar a cazut in careu si a cerut sa fie acordat penalty, in timp ce clujenii cereau galben pentru simulare.

Nouvier a ratat o degajare din saritura si, la aterizare, pare sa-i atinga glezna lui Benzar - totusi, nu pare sa fi fost suficient pentru a-l opri pe stelist astfel incat Ovidiu Hategan sa acorde penalty.

Sursa foto: Telekom Sport