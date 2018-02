Enache a facut SENZATIE cu adidasii la botezul fiului sau! GENIAL: cu ce a venit incaltat :)

Gabi Enache l-a botezat azi pe fiul sau.

Micutul Edan Gabriel o are nasa pe Anamaria Prodan. Enache si sotia sa, Lena, au fost emotionati in timpul ceremoniei. Stelistul a trait la intensitate maxima momentul. Pe langa dorintele pe care si le-a pus pentru fiul sau, Enache s-a rugat si pentru o victorie in derby-ul cu CFR de sambata.

Atat fotbalistul, cat si sotia sa au atras atentia cu incaltamintea. Ambii au purtat adidasi personalizati cu initialele lor.

La botezul micul Enache Edan Gabriel părinții lui au venit încălțați cu pantofi, fiecare cu inițialele celuilalt. Au făcut senzație cu încălțămintea... pic.twitter.com/NVEphIQuOF — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) February 7, 2018

Enache, un tată grijuliu. A fost tot timpul atent ca,copilul lui să nu plângă în timpul botezului pic.twitter.com/WVWpnGsnsb — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) February 7, 2018