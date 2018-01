El e actorul care conduce REVOLUTIA fanilor de la Dinamo: visul pentru o echipa de Champions League in 2020!

Fanii dinamovisti strang bani ca sa scape de Negoita ! Un actor din Atletico Textila conduce revolutia fanilor.

Barcelona, Bayern si Benfica ii inspira pe fanii dinamovisti. Ei vor sa stranga peste 10 de milioane de euro pe an si s-o duca pe Dinamo in Champions League !

"Eu am lansat pe ipoteza aceasta pe internet cu 15 lei din partea 500 de mii de oameni. Incercam sa facem ceva sa fim pregatiti in 2020 si cu echipa, sa avem o echipa noua, un stadion nou, o conducere adevarata", spune actorul Razvan Oprea.

Razvan a fost Cocos in Atletico Textila si i-a intalnit pe Stelea si Falemi.

"Pentru un caine ca mine, dinamovist, mi am dorit sa joc la Dinamo si poate ca as fi si avut intr-un final ocazia daca nu m-as fi lasat foarte devreme, la 19 ani".