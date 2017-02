"E jenant sa se spuna ca Becali imi face echipa!" Ce il supara pe Reghe la aparitiile publice ale patronului

Laurentiu Reghecapf sustine ca el este cel care face primul 11 si nu Gigi Becali.

Reghe e deranjat ca patronul clubului anunta formula de joc inainte de meciuri la TV.

Reactia antrenorului vine la doar cateva zile dupa ce finantatorul Gigi Becali a declarat la un post TV ca noua denumire a clubului, FCSB, reprezinta initialele de la "Faci Ce-ti Spune Becali". De asemenea, finantatorul afirmase ca a dat ordin ca mijlocasul Mihai Pintilii sa nu mai joace titular la Steaua.

"Unsprezecele care va intra pe teren il fac numai eu. Aici e vorba despre respect. intr-adevar, vorbesc in fiecare zi cu patronul clubului, este datoria mea sa-l tin la curent cu ce se intampla la antrenamente. Acum o sa se scrie ca Reghecampf il infrunta pe Gigi Becali... Nu, departe de mine acest gand. Este jenant sa se spuna ca mi se face echipa... intr-adevar, vorbesc cu Gigi Becali in fiecare zi... Eu stiu ca intr-o infruntare cu Gigi Becali nu poate iesi castigator decat un singur om, el, pentru ca este patronul clubului. Dar eu nu ma infrunt cu Gigi Becali. Pentru mine Pintilii este capitanul echipei si asa va fi atata timp cat e sanatos si ramane in lot. Ce va hotari patronul, vom vedea. El stie ca amandoi avem acelasi obiectiv, si anume sa castigam campionatul. Nu vreau sa am o confruntare cu Gigi Becali, numai ca astea sunt parerile mele, i le-am spus si dansului si eu cat voi fi aici voi hotari impreuna cu Mihai Stoica si patronul. Impreuna vom lua cele mai bune decizii pentru echipa", a spus Reghecampf.

Faptul ca Gigi Becali anunta primul unspreze la TV inaintea partidelor este un dezavantaj pentru echipa, este de parere Reghecampf.

"Asta este o problema si am discutat cu Gigi Becali. Pentru noi este un dezavantaj faptul ca adversarul afla echipa noastra inainte de meci cu cateva zile. in acest fel adversarul se poate pregati pentru ceea ce urmeaza. Sunt lucruri care ar trebui sa le tinem pentru noi. Eu i-am explicat lui Gigi Becali, dar eu nu imi permit niciodata sa ii spun sa nu mai vorbeasca la televizor. Dar pentru noi clar nu este un avantaj", a afirmat el.

Laurentiu Reghecampf a adaugat ca nu se pune problema sa plece la o alta echipa.

"Oferta pe care ar trebui sa o primesc ca sa plec de la Steaua ar trebui sa aibe foarte multe zerouri. Asta ca sa pot sa imi platesc clauza pe care o am la Steaua. Deci nu se pune problema ca eu sa plec de la Steaua, mai am contract un an si jumatate si cu siguranta o sa-mi mi-l duc la capat", a mentionat antrenorul.