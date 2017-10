"Doar la juniori am mai scos 2 penalty-uri!" Cum a explicat Tanase cele 2 faze la care a fost acuzat ca a simulat

Sepsi 0-4 Steaua / Florin Tanase a obtinut 2 penalty-uri in partida de la Brasov.

Atacantul celor de la Steaua, Florin Tanase, a explicat fazele la care a fost acuzat ca a simulat, primind 2 penalty-uri. El a marcat 4 goluri in acest tur de campionat, dar nu este multumit de rezultatele Stelei in prima parte a campionatului.

"Ma asteptam sa facem un meci bun si sa castigam. La primul a intrat in mine iar cel de-al doilea mi-a dat peste picioare. Am mai scos 2 penalty-uri doar la juniori. Atmosfera a fost frumoasa, ma bucur ca lumea a venit la stadion, majoritatea tineau cu noi, suntem iubiti in provincie.



Ne da liniste aceasta victorie, speram sa ne pregatim bine in aceasta bine, cand incepe returul trebuie sa castigam toate meciurile sa ne apropiem de CFR. Nu suntem multumiti de tur, cred ca trebuia sa avem mai multe puncte" a declarat Florin Tanase la Digi Sport dupa partida.