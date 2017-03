Discursul de CAMPION al lui Hagi: Viitorul intra OFICIAL in lupta pentru titlu! Ce le-a transmis jucatorilor

Hagi se gandeste ca poate fi campion in Liga 1. Dupa experienta nefericita de anul trecut, din play-off, Hagi e acum sigur ca jucatorii lui sunt suficient de maturi pentru a sustine lupta la titlu.

"Ne asteapta lupte importante cu echipe foarte bune, trebuie sa fim pregatiti de tot ce e in jurul nostru timp de 3 luni. Sunt meciuri de Europa din care noi o sa castigam foarte mult. E un lucru fantastic pentru noi. Avem o medie de varsta de 21 de ani, 15 jucatori provin din academia noastra, sunt realizari importante. Avem cele mai multe victorii, suntem pe merit pe locul 1, ne bucuram, adversarii incep si ei sa ne respecte. E un test important pentru noi, nu avem nicio obligatie pentru ca obiectivul nostru e depasit. Am schimbat 9-10 jucatori, era imposibil sa ne gandim in vara ca putem fi atat de competitivi incat sa fim pe primul loc.

Avem o mentalitate buna, am transformat infrangerile in victorii, am facut si eu un lucru bun. Jucam meci de meci la victorie, nu iesim din obiectivul nostru, producem mereu jucatori. Investitia noastra e in jucatorii tineri pe care ii promovam. Credem in ceea ce facem, ne luptam cu cei mai buni. Poate o sa fim noi cei mai bunila final! Prioritatea, in afara de familie, trebuie sa fie sa ne luptam cu cele mai bune echipe din Romania, sa le aratam ca si noi suntem buni. Vreau ca si jucatorii mei sa creada lucrul asta.

Noi am aratat ca suntem foarte buni, ca suntem competitivi, la fel ca ceilalti din play-off. Lupta e deschisa pana la final, va fi foarte interesant. Pentru noi sunt teste importante, toate sunt! O sa fie lupte, trebuie sa stii sa lupti, sa joci fotbal bun, competitiv, de nivel european, ca sa poti sa castigi campionatul. Stim ca va fi foarte greu, dar nu e nimic imposibil. Am scris acum 5 ani pe autocar: Viitorul suntem noi, viitorii campioni. Iata ca acum avem sansa sa ne luptam pentru asta", a spus Hagi.