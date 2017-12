Dinamo i-a gasit inlocuitor lui Nemec! I-a dat 2 goluri Stelei."De mic am avut simtul portii. Imi place sa marchez"

Se aproprie perioada de transferuri, iar Dinamo vrea sa faca niste mutari in aceasta iarna in cazul plecarii lui Nemec.

Mihai Neicutescu in varsta de 19 ani este imprumutat la Chindia Targoviste, locul 3 in liga secunda. Acesta a intrat in atentia lui Miriuta pentru compartimentul ofensiv in cazul in care il va pierde pe Adam Nemec.

Fotbalistul a fost campion cu echipa Under 19, condusa de Florin Bratu si a fost trimis de Cosmin Contra la Targoviste, unde a marcat de 4 ori si a oferit 7 assit-uri in 16 meciuri. De asemenea, tanarul jucator a incris de 2 ori intr-un amical cu FCSB, partida incheiata cu scorul de 3-3.

"De mic am avut simtul portii. Viziunea de joc mi-am creat-o pe parcurs, cand am fost folosit si ca mijlocas central. Imi place la fel de mult si sa marchez, si sa creez. La Dinamo n-am avut sanse sa joc pana acum dintr-un motiv sau altul. N-am prins nici macar un cantonament cu prima echipa, asa ca am ales sa merg la liga a doua. Am facut bine venind la Targoviste", a spus Niecutescu pentru Gazeta Sporturilor.