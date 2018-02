DINAMO - CSU CRAIOVA // Derby-ul pe care Miriuta nu isi permite sa-l piarda! Baluta nu joaca! Echipele probabile

Dinamo poate ajunge pe loc de playoff dupa aceasta etapa.

Dinamo - Craiova este primul mare meci in Liga 1 din 2018, insa cele 2 echipe au obiective diferite in acest moment. Daca Dinamo incearca sa ajunga pe loc de playoff in dauna campioanei en-titre, Viitorul, cei de la Craiova vor sa confirme ca sunt in lupta pentru titlu cu CFR Cluj si Steaua. In aceasta iarna insa doar primii au facut transferuri, insa Craiova a reusit sa-l pastreze pe Alexandru Baluta, unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1 in prima parte a sezonului.

Alexandru Baluta nu va putea juca pentru CSU Craiova dupa ce a fost eliminat in ultima etapa din 2017 in partida cu CFR Cluj.

"E un moment important al echipei, o adevarata finala. Depind multe de acest meci cu CSU Craiova. Sper ca suporterii sa constientizeze ca echipa are mare nevoie de sprijinul lor. Sper sa fiu surprins si sa vad minim 6.000-7.000 de suporteri in tribune" a spus Ionel Danciulescu la Pro X.

Iata echipele probabile:

DINAMO

Penedo - Romera, Nedelcearu, Katsikas, Olteanu - Mahlangu, Monroy - Hanca, Nistor, Pesici - Nemec

CSU CRAIOVA

Calancea - Popov, Ferreira, Briceag - Martici, Zlatinski, Mateiu, Bancu - Gustavo, Mitrica, Burlacu