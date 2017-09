"Dica n-are experienta!" Sumudica, despre forma slaba a lui Alibec! Ce mesaj are pentru stelisti

Marius Sumudica vorbeste din nou despre fostii sai jucatori care au ajuns la Steaua.

Alibec nu reuseste sa marcheze in Liga I si are cel mai slab start de sezon din ultimii ani.

Sumudica spune ca si lipsa de experienta a lui Dica e importanta in relatia cu principalele vedete, Alibec si Budescu.

"Nu cred ca Dica e un antrenor slab, poate doar n-are experienta. E un antrenor entuziast, cred ca e foarte echilibrat prin speech-ul pe care il are. Aportul unui jucator pe teren depinde de foarte multi factori.

Din prima pana in ultima zi in care am fost acolo, cu exceptia perioadelor in care a fost accidentat, Alibec nu a avut ineficacitati la Astra.

Alibec si Budescu m-au ajutat in cariera, tin legatura cu ei, e o relatie umana intre niste oameni care au facut performante impreuna. Jucatori de genul asta se nasc, nu sunt fabricati", a mai spus Sumudica, la Digi.

Sumudica il propune pe Ionita II de la Astra, un jucator care impresioneaza tot mai mult in Liga I.

"Este un jucator care nu e o certitudine acum pentru echipa nationala, dar daca vrem sa avem o schimbare de generatii, Ionita e omul potrivit, e cel mai in voga. Erau presiuni mari sa nu joace Ionita, dar m-am incapatanat sa-l bag si sa cred in el. E un jucator bun, se va mai auzi de el la nivel inalt.

Il felicit pe Edward Iordanescu pentru ce face la Astra. Rezultatele pozitive i se datoreaza in mare parte lui si jucatorilor. Consider ca Astra a facut un sezon extraordinar, dar de acum incolo incepe greul. Cand inlantui doua-trei rezultate nefavorabile, poti sa incepi sa cobori. E usor sa urci sus, dar e greu sa te mentii acolo", a declarat Sumudica.