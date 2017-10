Dica amenintase ca PLEACA daca se intampla asta! Alibec, IMPUS in echipa de Becali: "TREBUIE SA JOACE!"

Becali a anuntat revenirea lui Alibec in echipa Stelei.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Steaua s-a impus la Beer Sheva prin dubla lui Gnohere, insa Becali il cere acum pe Denis Alibec in echipa de start la partida retur. Atacantul va fi urmarit de scouteri, iar Becali spera sa obtina 10 milioane de euro pentru transferul sau.



Cand l-a exclus din lot, Becali a anuntat ca Dica a amenintat ca pleaca daca jucatorul va fi impus in echipa Stelei.





"Lumea asta a innenbunit, daca ei dau 220 de milioane pe un jucator. Trebuie sa-i minti, sa-i vrajesti, toata ziua sa vorbesti. Ceea ce s-a intamplat acum cu Alibec e in favoarea lui. Ca pe ei ii intereseaza propaganda, nu conteaza ca se face publicitate rea sau buna, se vorbeste despre Alibec. El a facut ce a facut si mai creste cu un milion, doua. Daca asa a innebunit lumea la fotbal.



Lumea la fotbal nu mai este sanatoasa, e nebuna. Pe ei ii intereseaza valoarea, iar el are valoare. Lumea a innebunit in fotbal si daca lumea a innebunit, eu trebuie sa-i vand eu pe Coman pe milioane, pe Tanase, pe Alibec, ca sa le iau banii. Ma adaptez si eu la o lume nebuna. Daca dau 220 de milioane pe un jucator. Eu i-am spus lui Dica doar atat: <Faci ce vrei, orice hotarare iei cu el, o respect, dar numai un singur lucru vreau. Vreau in meciul de acasa cu Beer Sheva sa fie pe teren pentru ca vin niste oameni sa-l vada si pentru ca pe data de 9 noiembrie mi s-a spus - deci acum, dupa scandal - ca revine oferta de zece milioane.> si atunci trebuie sa joace.



La disciplina, nu ma bag, dar numai atat am cerut. <Tu hotarasti, dar trebuie sa tii cont ca e vorba de zece milioane de euro si nu pot sa-mi bat joc de ele, asa", a afirmat Becali la Digi.