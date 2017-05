"Deportivo cere 30 de milioane pe mine, la banii astia raman la Depor" Ce spune Andone despre un transfer

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Andone a vorbit despre situatia sa in Spania si despre un eventual transfer. Varful roman este dorit de mai multe echipe, printre care Sporting, Lazio si Watford.

"Sunt bine in Spania, mi-a fost destul de greu la inceput ca nu am dat goluri, dar apoi am facut o figura frumoasa si am terminat cu cateva goluri in contul meu. Sincer nu ma asteptam dupa cum am inceput.

Cat despre oferte, asta e treaba impresarului, sunt echipe care s-au interesat si au sunat. Nu ma gandesc decat la echipa nationala si apoi la un transfer.

Eu vreau sa raman la Deportivo dar se pot intampla multe. Nu ma astept sa plec, am jucat 37 de meciuri din 38, deci nu ma gandesc sa plec.

Nu stiu cat valorez, depinde cat e dispusa sa plateasca lumea pe mine, am avut momente bune si momente proaste, dar depinde cat cere clubul. Din cate stiu clubul cere clauza de reziliere, e foarte greu sa plateasca cineva 30 de milioane, nu e asta pretul meu, deci o sa raman sigur la Depor.", a spus Andone pentru Sport.ro