Decizia luata de Miriuta pentru meciul cu Gaz Metan: doi petrecareti de la Piatra Neamt sunt in lot! Antrenorul a rabufnit: "Lasati staff-ul in pace!"

Doi dintre petrecaretii de la Piatra Neamt au fost inclusi in lot de Miriuta pentru meciul cu Gaz Metan din aceasta etapa.

Vasile Miriuta a declarat ca mijlocasul Sergiu Hanca si fundasul Ionut Nedelcearu sunt in lotul echipei Dinamo pentru meciul cu Gaz Metan Medias, in ciuda faptului ca ei au fost printre jucatorii ce au petrecut inaintea partidei cu Aerostar Bacau din Cupa Romaniei.

"Atmosfera nu e prea stralucita, era mai buna acum o saptamana, dupa rezultatele pozitive cu Juventus si cu FC Botosani. Dar e normal dupa ce s-a intamplat. Parerea mea e ca s-a scris prea mult de acest caz, vorbim de o saptamana, opt zile numai de ce s-a intamplat acolo, dar noi trebuie sa ne vedem de treaba noastra si sa castigam maine, pentru ca numai pe plan sportiv putem sa ne reabilitam in fata suporterilor si in fata noastra.

Steliano Filip si Dudea nu sunt in lot. Sunt Hanca si Nedelcearu, pot aparea si in joc pentru ca e si regula cu 21. Costache e accidentat, Steliano e suspendat. Nemec e suspendat si el. Adam si cei care nu merg la Medias au mine dimineata antrenament. Le-am explicat baietilor niste lucruri, ca numai impreuna putem sa refacem ce s-a stricat, ce au stricat unii, pentru ca nu toti au stricat. Ei (n.r. - petrecaretii) trebuie sa-si recastige locul, sa fie exemple la antrenamente si cand ii voi baga sa joace sa dea totul pentru aceasta echipa.

Pentru ca eu, Vasile Miriuta, nu-mi voi bate niciodata joc de munca mea si de suporterii lui Dinamo, asta e clar. Pe unde am fost, de club, de suporteri si de munca mea nu mi-am batut niciodata joc. asta sunt eu. Daca vom juca bine si castiga la Medias, suporterii ne vor aplauda.

Asta ne dorim. Nu vreau sa ma gandesc la partea cealalta. Eu gandesc pozitiv, ca daca gandeam negativ, la cate jene sunt la Bucuresti, eram mancat de mult deja. Daca eram slab de inger si nu eram pozitiv si puternic, ma mancau hienele deja. Nu numai aici, si in strainatate", a declarat Miriuta.

El a precizat ca si Hanca a petrecut alaturi de colegii lui desi mijlocasul a negat acest lucru: "Hanca a fost cu ei, nu vreau sa zic pana la ce ora. A fost si el amendat la fel ca ceilalti patru jucatori."

Antrenorul considera ca echipa sa si staful tehnic au fost criticati excesiv in ultimele zile, dupa scandalul de la Piatra Neamt.

"In fiecare zi s-a dat in acei jucatori. Ca-s betivi, ca-s ordinari, staful la fel, ca nu i-a controlat. Au fost apasati psihic. Da-i in Miriuta, ca eu pot sa duc, dar lasa-mi staful in pace, pentru ca am niste profesionisti in staf si eu ii cunosc! Ia-te de Miriuta, ca Miriuta poate duce! Am experienta, sunt puternic, n-am nicio problema. Dar lasa-mi staful in pace, pentru ca eu stiu ce oameni am langa mine.

Cand vor veni rezultatele, si vor veni, voi vorbi si eu, dar pana atunci tac ca un catel, bag capul in pamant, dau din coada un pic, ca n-am rezultate acum. asta-i adevarul. Dar va veni si ziua aia. E inacceptabil cate s-au spus si s-au scris in ultima saptamana, numai minciuni, dar mergem mai departe", a spus Miriuta.