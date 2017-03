"De ce a plecat fii-miu? Pentru ca n-am forta, n-am putere, n-am bani sa-l tin aici!" Hagi cere revenirea la 18 echipe in Liga I

Sferturile Cupei Romaniei: Viitorul - Astra e joi la Sport.ro, ora 21:00

Hagi cere o reforma serioasa in fotbal, care sa plece de la nivelul academiilor.

Lipsa de finantare obliga cluburile sa isi vanda repede juniorii, spune patronul-antrenor al Viitorului.

In Ungaria, de exemplu, academiile de fotbal sunt subventionate de stat. Honved Budapesta primeste aproximativ 1 milion de euro pe an pentru a-si creste jucatorii.

"De ce in Portugalia sau Ungaria, Academiile de fotbal primesc 10% de la casele de pariuri? De ce acolo se poate si la noi nu? Ungurii dau cate 300.000, 700.000 sau chiar 1 milion de euro. Sportul nu este un segment social? Nu e o obligatie? Daca nu, ce facem? O sa avem o sportiva la tenis, cum e Halep, si cam atat."

"De ce a plecat fii-miu? Pentru ca n-am forta, n-am putere, n-am bani sa-l tin aici. Asa ca l-am trimis acolo ca sa creasca. Dar mi-ar fi placut sa-l am acasa, sa-l cresc, sa-i bag in minte sa se bata pentru tara lui. Sa fie mandru cand imbraca tricoul nationalei", a spus Hagi la conferinta de presa de azi.

Hai mai spune ca Liga I ar trebui sa revina la sistemul cu 18 echipe.

"Liga 1 trebuie sa aiba 18 echipe, iar in Liga a 2-a trebuie sa revenim la sistemul cu doua serii a cate 18-20 echipe. Cu cat ai mai multe echipe si jucatori, cu atat ai mai multe sanse sa gasesti jucatori de valoare. Nu cu 14 echipe in Liga 1 si doar o serie in Liga a 2-a. Trebuie sa ai o arie de selectie mai larga", a mai spus Hagi.