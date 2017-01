DE ACum se intoarce. Ciprian Deac a plecat cu CFR in cantonament. Miriuta: "Il bag unde vrea, si-n poarta"

Deac a plecat in cantonament cu CFR, dar inca n-a semnat. "Il bag si in poarta daca vrea, numai sa semneze", spune Miriuta.

Deac a luat doua titluri la Cluj si i-a promis lui Miriuta ca in Romania vine doar la CFR!

"Daca semneaza si Cipri (n.r Ciprian Deac), chiar ne-am intari bine. Il bag unde vrea el daca vine, si in poarta", spune Vasile Miriuta, antrenorul CFR-ului.

"As prefera sa ma intorc acasa, pentru ca am fost plecat ceva vreme. As vrea sa joc in Romania cel putin pana la vara", spune si Ciprian Deac.

Deac a castigat bine in Kazahstan. Nu vine pentru bani la CFR-ul aflat in insolventa.

"De ce sa nu am curaj sa ma intorc? Eu nu vad asa rau fotbalul nostru, nu cred ca e la un nivel asa scazut", mai spune Deac.