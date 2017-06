"De 10 zile negociem cu el! Va face furori in Romania!" Mutu dezvaluie primul transfer BOMBA al lui Dinamo

Mutu a dezvaluit toate detaliile despre mijlocasul care va face marti vizita medicala inainte sa semneze cu Dinamo!

Ramasa in urma rivalelor in ceea ce priveste transferurile, Dinamo este aproape de prima lovitura. portughezul Diogo Salomao este dorit de echipa lui Cosmin Contra.

"Il stiu pe Salomao bine. De trei saptamani ne uitam la el. E exact ce ne dorim. Ii place sa joace in banda, dar si in spatele varfului. E jucatorul pe care antrenorul nostru l-a cerut. Anul trecut a fost la Mallorca, probabil se va descurca foarte bine in Romania.



E jucator de picior stang. Eu, Cosmin si colegii de la scouting l-am urmarit cu atentie. Au fost zece zile de negocieri. Maine are vizita medicala si, daca va trece, va pleca maine dupa-amiaza impreuna cu mine in cantonamentul echipei. O sa vedeti ca va face furori in Romania.



Nu vine pe locul lui Palic, Cosmin va schimba probabil sistemul de joc. Intotdeauna e presiune la Dinamo. Vrem sa analizam jucatorii cu mare atentie inainte de a-i transfera. Salomao vine gratis si va semna pe doi ani. Va avea un salariu bun" a spus Adrian Mutu la Dolce Sport.

In varsta de 28 de ani, Salomao a mai evoluat la Sporting Lisabona si Deportivo La Coruna. In cazul in care va semna, portughezul va fi primul transfer al "alb-rosilor" din aceasta vara.